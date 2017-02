Científicos encuentran “niveles alarmantes de contaminación” en las fosas más profundas del océano

Científicos del Reino Unido encontraron “niveles extraordinariamente altos”

de contaminación en las fosas más profundas del mundo, al analizar cómo

viven unos crustáceos a más de 10 mil metros de profundidad.

Investigadores del Instituto de Ciencias Biológicas y Medio Ambiente, de la

Universidad de Aberdeen, alertaron sobre la polución al analizar las fosas

de las Marianas y la de Kermadec, donde habitan unos pequeños crustáceos

conocidos como anfípodos.

“Seguimos pensando en las profundidades del océano como un reino remoto a

salvo del impacto humano, pero nuestra investigación demuestra que,

tristemente, esto no es cierto”, aseguró Alan Jamieson, investigador de la

Universidad de Newcastle y autor principal de este estudio, según consignó

El Mundo.

Los autores señalaron que los organismos de los crustáceos contenían

Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs), sustancias fueron prohibidas hace

décadas debido al gran impacto ambiental como algunos pesticidas, bifenilos

policlorados (PCB) y polibromodifenil éteres (PBDE).

Los animales analizados fueron recogidos en el Océano Pacífico por un

submarino robótico que recogió muestras de dos especies de la fosa de

Kermadec, a una profundidad de entre 7.227 y 10.000 metros de profundidad,

y de la fosa de las Marianas, a profundidades de entre 7.841 y 10.250

metros.

Los autores creen que lo más probable es que las sustancias contaminantes

llegaron a esas fosas por la acumulación de basura que contenía plástico y

a través de animales muertos que habrían consumido fragmentos de plásticos.

“Nuestra investigación muestra que las profundidades del océano no sólo no

son lugares remotos, sino que están fuertemente conectados a las aguas más

superficiales, lo que significa que todo aquello que arrojamos al fondo del

mar volverá a la superficie algún día con otra forma”, advirtió Jamieson a

la revista Nature Ecology & Evolution.

