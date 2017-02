Ferro se quedó con los tres puntos en casa

En un partido ajustado y no tan bien jugado, Ferrocarril Sud logró la victoria ante Boca de Azul y sumó tres puntos en la segunda fecha de la zona 8 del Torneo Federal C.

A lo largo de los 90 minutos el dueño de casa fue mejor que el elenco azuleño pero errático en los últimos metros no podía plasmar esa diferencia en el marcador.

Al momento de tener la pelota terminaba dividiéndola y trasladándola demasiados metros y las jugadas terminaban diluyéndose.

Así transcurrió todo el primer tiempo, con escasas situaciones de gol; muy disputado en la mitad de cancha. Con una polémica por el tanto anulado a Boca por un off side.

En el complemento, era Ferro el que tenía que ir a buscar esa diferencia que le diera los tres puntos, Boca podía sentirse satisfecho si se llevaba un empate del Dámaso Latasa.

Y el equipo de Rodríguez empezó a tratar de llegar con más claridad, abriendo la cancha porque los centrales azuleños habían sido sólidos hasta ese momento.

A los 10 minutos el primer aviso fue de Ruiz Sánchez, entrando sólo remató la pelota sobrepaso al arquero y cuando iba lenta al gol, la terminó mandando al córner un jugador de Boca. Cinco minutos después, volvió a intentar Ferro con un tiro de media distancia.

Pero a los 21 minutos, finalmente Ferro pudo festejar. En una jugada de tiro libre Silva peina la pelota que se le cuela al arquero y se va al fondo de la red. Centésimas de segundos tardaron todos en darse cuenta que había sido gol, pero los jugadores tricolores no escatimaron en festejos.

Antes del final, dos intervenciones tuvo Irureta, la primera ante una arremetida de Ledesma y la restante en una jugada en la que el golero de Ferro pasó de largo, pero que finalmente no generé demasiado peligro.

Así Ferro sumó su primera victoria en el Torneo Federal C, trabajosa y con muchas cosas por mejorar, pero en esta clase de certámenes, es menester sumar para poder seguir en carrera y la mayoría de los equipos encuentran en funcionamiento con el correr de los partidos.

SINTESIS

Ferro 1: Irureta, Aranda, Fernández, Paz, Southwell, Rife, Sequeira, Auce, Silva, Ruiz Sanchez y Corrado. DT: Lucas Rodriguez.

Boca de Azul 0: Ibalo, Sierra, Lapalma, Rugoli, Borda, Randazzo, Guevara, Norte, De Stefano, Ridao, Escribano. DT Adrián Di Prinzio

Gol: 21’ st Silva (FCS)

Arbitro: Marcelo Sanz

Estadio: Dámaso Latasa

INDEPENDIENTE PERDIÓ EN OLAVARRÍA

El equipo de “Tero” Di Carlo le ganó 2-1 a Independiente de Tandil, con una alta dosis de oportunismo. Si de merecimientos se habla, entonces allí los de Gerardo Villar hubiesen merecido mejor suerte, pero los partidos se ganan con goles y ayer Embajadores fue el que anotó. Alejo Di Carlo y Salías los goles para el conjunto local.

SINTESIS

Embajadores 2: Maximiliano Barragán; Juan Esteban Salías, Sergio Cancina, Gonzalo Izaguirre, Bruno Brunand; Nicolás Lareu, Franco Irusta, Braian Bortolotti (ST 41m Fidel Díaz), Juan Manuel Alvarez (ST 10m Diego Ruiz); Alejo Di Carlo y Emiliano Piecenti (ST 19m Rolón). DT: Fernando Di Carlo

Independiente de Tandil 1: Casas; Matías Gogna, Sebastián Baquero y Camio; Matías Petersen, Rodrigo Baquero (ST 41m Tello), Trasante (ST 21m Juan Ignacio Turri) y Gerardo Krüger; Mariano Rodríguez Farías y Matías Gutiérrez; Lucas Porta. DT: Villar

Gol en el primer tiempo: 2m Alejo Di Carlo (CEO)

Goles en el segundo tiempo: 21m Juan Esteban Salías (CEO) y 35m. Lucas Porta, de penal (CAI)

Amonestados: Bortolotti y Di Carlo (CEO); rodrigo Baquero, Rodríguez, Trasante y Turri (CAI)

Arbitro: Ramón Martínez, de la Liga de Coronel Suárez (mal)

Estadio: “Clemente Di Carlo”

SPORTIVO PIAZZA LE GANO A JORGE NEWBERY

Por la Zona 7 del torneo Federal C, Sportivo Piazza derrotó por 3 a 2 a Jorge Newbery de Lamadrid en el partido que completó la segunda fecha.

Por este mismo grupo, en la jornada del sábado Unicen había sido goleado por Racing de Olavarría 4 a 0 en el San Martín.

