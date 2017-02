Ante una multitud se presentó el Salame más largo del mundo

En un colmado Anfiteatro Municipal Martín Fierro se concretó anoche poco después de las 22 la presentación del salame curado del Consejo de Denominación de Origen Salame de Tandil que se convirtió en el Salame más largo del mundo al medir 41,9 metros de longitud.

Ya se había logrado el récord del salame más largo de América en el 2016 (28 metros), 2015 (21 metros) y en el 2014 (17 metros).

El salame se presentó estacionado, es decir listo para que el público pudiera deleitarse como lo hizo con el embutido récord.

El Salame de Tandil cuenta con la primera Denominación de Origen del país para un alimento agroindustrial. Obtenida en 2011 –después de 15 años de estudios de factibilidad, en los que trabajaron activamente las empresas chacinadoras y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca-, la D.O. busca proteger un producto genuino e histórico de la región. El clima, las pasturas y el ganado de la zona son claves para la obtención del sabor que distingue a este producto en el mundo y que se ha convertido en un clásico de las picadas de los argentinos, cuyo consumo crece día a día.

Producción del Salame Récord

La elaboración del salame más largo del mundo se produjo según los patrones que marca la D.O. Materias primas obtenidas dentro de la región, con alimentación a base de pasturas y maíz –según sea ganado vacuno y porcino, respectivamente- y con las proporciones establecidas de carne vacuna y de cerdo. Estacionado y curado en el clima benigno de Tandil (frío pero no helado, húmedo en general y ventoso) luego del curado el salame adquiere la consistencia necesaria y el emplume –así se conoce a los hongos que lo recubren- que le dan el color blanco ceniza característico, esenciales en la obtención del flavor.

El consorcio de empresas que comprende la D.O. está formado por: Cabaña Las Dinas, Frigorífico Cagnoli, Estancias Integradas, Syquet, UNIPORC Tandil, Charcutería Tandilera, Granja El Reencuentro, Granja 9 de Julio, Establecimiento El Cimarrón, Instituto Agrotecnológico de Tandil, Establecimiento San Lorenzo y María Lenoir.

