Secuestraron 11 mil dólares falsos y 5.400 de curso legal en un allanamiento

La diligencia se llevó a cabo en el marco de una causa por una denuncia de una mujer que resultó víctima del cuento del tío el 27 de enero. Las diligencias fueron llevadas a cabo por efectivos de las Seccionales Primera y Segunda, sin que se registraran detenciones.

En un allanamiento efectuado en una vivienda de avenida Falucho 657 por parte del Gabinete de Prevención del delito de las Seccionales Primera y Segunda se secuestraron 16.400 dólares estadounidenses, de los cuales 11 mil eran falsos. También los efectivos policiales recuperan 460 pesos, cuatro televisores LED, una réplica de revólver calibre 22, 10 proyectiles calibre 22, tres teléfonos celulares con varios chips, una play station, dos notbooks, dos relojes y prendas de vestir.

Los elementos secuestrados fueron remitidos a la Seccional Primera y destacó el comisario Rubén Frassi, titular de la Jefatura Distrital que aquellos vecinos que pudieron haber resultado damnificados por el robo de algún tipo de los elementos secuestrados se acerque hasta la Seccional Primera para efectuar el correspondiente reconocimiento.

La diligencia se llevó a cabo a partir de la investigación que motivara la denuncia de Stella Renée Darthazu, quien víctima del accionar delictivo. Esta IPP se sustancia en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del doctor Luis Borean, mientras que la vinculada a la moneda extranjera es responsabilidad del Juzgado Federal de Azul, por tratarse de una infracción a la Ley 11.179, falsificación de moneda extranjera.

Pudo conocerse que en el domicilio objeto del allanamiento viven Jorge Diego Platón (42), Jonathan Saba (28) y Alexis Iván Nicanor Vallejos (19).

Los tres fueron notificados de la formación de una causa por presunta infracción a los artículos 60 y 161 del CPP, y ninguno fue aprehendido.

Se abrió una investigación por “averiguación delito acción pública”, puesto que ninguno pudo justificar la procedencia de los televisores que estaban escondidos en una habitación y los otros artículos recogidos por los uniformadores durante la diligencia concretada en la víspera.

ROBAN JUBILACION MEDIANTE CUENTO DEL TIO

A través de la red social Facebook la usuaria Ivy Cángaro alertó sobre el accionar de delincuentes que mediante el ardid del cuento del tío estafan a personas mayores “Hoy, con el cuento del tío de los billetes falsos, un tipo con un traje como de empresa de caudales, se presentó en la casa de la mamá de un amigo, jubilada de 83 años, y le afanó limpita la jubilación.

Se puede ser tan sorete en la vida? por qué no afanan un banco en lugar de la jubilación completita, de la mínima, a una mujer enferma, de 83 años, que en ese estado y en vez de estar tranqui en su casa ahora tiene que estar en la comisaría, con un susto tremendo?

Hay gente muy de mierda, me llenan de odio, les deseo lo peor. Ahora, cómo rema esta mujer todo el mes? Furia asesina me generan”.

La solidaridad se puso de manifiesto de manera inmediata y varios conocidos de la denuncia ofrecieron ayuda a esta pobre mujer para ayudarla en la emergencia.

Comentarios

Comentarios