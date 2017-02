Facundo Sanz reconoció que “tenemos que mejorar la defensa en equipo”

Independiente se prepara para lo que será el clásico del viernes, correspondiente a la tercera fecha de la segunda fase, ante Unión y Progreso por el Provincial de Clubes de basquet. Una victoria y una derrota es el saldo del elenco de Nicolás Rusconi en el inicio del nuevo año.

Los rojinegros tendrán una dura misión en Villa Italia ya que los tricolores tuvieron un gran cierre de 2016 y arrancaron esta nueva instancia del campeonato con dos triunfos de manera consecutiva que lo dejaron a medio punto de la cima.

Cada historia en este tipo de duelos es totalmente diferente pero los momentos, de uno y otro, son un factor importante al momento de afrontar el partido más esperado por los amantes del basquet tandilense.

El interno Facundo Sanz llegó hace poco tiempo a la ciudad para ocupar el puesto de Emilio González en el equipo de avenida Avellaneda. En diálogo con este medio, el joven jugador señaló que “creo que tuvimos dos buenos partidos en el arranque del año aunque en Olavarría perdimos ante un duro adversario. Nos tocó tener un mal cierre, en donde nos empataron y en suplementario El Fortín la metió y se quedó con la victoria”.

Más adelante el deportista aseguró que “era uno de los partidos que se podía perder pero ahora tenemos que enfocarnos en lo que se viene y preparar el clásico de la mejor manera posible. Ya pensamos en Unión y Progreso y buscaremos salir a ganar”.

Con respecto a su rendimiento individual, Sanz sostuvo que “en el primer partido quizás estuve un poco ansioso pero después me fui soltando. En Olavarría estuve más tranquilo, rompiendome el alma durante todo el juego. Seguramente con el correr de los encuentros me podré ir asentando en el equipo”.

Pensando en el clásico del viernes, Facundo Sanz dijo que “se va a jugar ante un marco de gente muy importante. Será una linda prueba y tenemos muchas ganas de jugarlo. Me han contado como se vive el clásico de la ciudad y esperando con muchas ganas ese juego”.

“Tenemos que mejorar la defensa en equipo, correr mejor la cancha y tener más rebotes. La clave estará en poder hacer puntos de contragolpe y poder neutralizar a sus máximos referentes en ataque para que no conviertan”, finalizó diciendo el jugador rojinegro.

