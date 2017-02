Vecinos se movilizan contra la radicación de termoeléctrica en Villa Cacique

La Asamblea Vecinal por la Termoeléctrica convoca para hoy, a las 18 hs, a una movilización frente al municipio de Benito Juárez, a una movilización en repudio a la instalación de una planta termoeléctrica en la localidad de Villa Cacique, teniendo en cuenta que el tema será tratado en el Honorable Concejo Deliberante a las 20.

El pasado lunes llevó a cabo en la Escuela de Educación Media N°1 Ministro Zarini, en la localidad de Villa Cacique-Barker, una asamblea de vecinos autoconvocados con motivo de brindar información a la comunidad respecto a la instalación de una central termoeléctrica en la misma, anunciada públicamente por el intendente de Benito Juárez, Julio César Marini el pasado lunes 30 de enero, luego de que la empresa MSU Energy decidió retirarse de Tandil por no encontrar el “respaldo político” suficiente.

Se trató de una asamblea con alta representación ciudadana que contó con la presencia de vecinos auto-convocados, asambleas de la región, especialistas en el tema, periodistas, partidos políticos, representantes del ejecutivo municipal y un concejal del bloque opositor.

El objetivo fue informar el impacto de la instalación de una central eléctrica de estas características, dado que el municipio se negó a hacerlo debidamente en las últimas semanas. Como es sabido la instalación de la misma fue ampliamente rechazada por la comunidad tandilense.

En la asamblea se decidió rechazar el proyecto principalmente por la nula información ambiental y la decisión de no generar instancias participativas para que la comunidad exprese sus necesidades y sus intereses. En el mismo nivel de importancia están los impactos socioambientales que tendría para la región; la contaminación atmosférica, la pérdida de calidad del agua y la elevada demanda de la misma (considerando que se trata de una planta de ciclo abierto), el impacto visual, y el potencial impacto a nivel geopolítico de una planta de estas características para la consolidación de numerosos proyectos mineros, expresado por representantes de la Asamblea de Concejales de la Cuenca del Claromeco.

En relación a la generación de empleo, hubo serios cuestionamientos, dado que se indicó que la empresa piensa contratar una constructora de otra ciudad para la construcción de la planta, y que una vez en funcionamiento, esta no tomaría más que 15 o 20 puestos permanentes, de los cuales muchos serían técnicos especializados no disponibles en el municipio.

La Asamblea Ciudadana para la preservación de las sierras de Tandil, realizó un estudio en donde demuestra que en la región, la producción de energía eólica sería mucho más económica, generaría más empleo, además que sería mucho más saludable ambientalmente.

Por tales motivos enunciados y tras un amplio y extendido debate la asamblea culminó con la moción expresa: NO A LA TERMOELÉCTRIA, ni acá ni en ningún lugar del país. La misma convoca a una movilización este miércoles 8 de febrero a las 18 frente al Municipio de Benito Juárez, donde el Honorable Concejo Deliberante estará tratando la rezonificación del área asignada para el proyecto, como instancia previa a la aprobación del mismo, en una muestra más de la flexibilidad política de nuestros gobernantes. La misma convoca a la comunidad a movilizarse y llama a la solidaridad de la región lo cual es fundamental para enfrentar esta batalla.

“Priorizamos la salud de nuestro pueblo y la sustentabilidad socioambiental contra negocios millonarios que se hacen a expensas de los territorios y las futuras generaciones. Nos pronunciamos: NO A LA TERMOELECTRICA”, indica el comunicado.

Más Información: En Facebook “No a la central termoeléctrica en la Cuenca del Claromecó”

Adhesiones

Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos

Grupo DEAR, Defensa del Arbolado Urbano de Tandil

Asamblea de Concejales de la Cuenca del Claromecó

Vecinos autoconvocados de Laprida sin fracking

Asamblea de Vecinos Aire de las sierras de Sierra de la ventana

Asamblea de vecinos autoconvocados de Benito Juárez sin fracking

Asamblea Ciudadana por la preservación de las Sierras de Tandil

Grupo Cambio Plural de producciones Agroecológicas de INTA Benito Juárez

Espacio de Ecología Política, Movimiento Popular Patria Grande

Concejal Juan Manuel Pérez

SUTEBA Benito Juárez

Programa Informadísimos de FM Futuro Benito Juárez

Sergio Martínez, Director Radio Zero

Comentarios

Comentarios