Se presentó en Tandil el Registro Provincial de Menores Extraviados

Ayer a la mañana tuvo lugar en nuestra ciudad un encuentro regional convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, para presentar el Registro Provincial de menores extraviados y capacitar a los municipios de la zona y otras instituciones relacionadas con la niñez en su implementación.

Representantes de diferentes áreas comunales, de los concejos deliberantes, el Servicio Zonal y los servicios locales, las fuerzas de seguridad, la justicia, hogares convivenciales y otras organizaciones de los municipios de Benito Juárez, Ayacucho, Azul, Gonzales Chaves y Tandil, se dieron cita en el Centro Cultural Almafuerte para compartir sus experiencias con los funcionarios provinciales.

Daniela Esmet, directora provincial de Protección de Derechos Humanos y Martín Borrazás, director de denuncias, seguimiento y asistencia a víctimas de violaciones a Derechos Humanos explicaron que el Registro existe desde el 2011, cuando fue creado luego de la desaparición y posterior asesinato de la niña Candela Rodríguez en la localidad bonaerense de Hurlingham.

Sin embargo Borrazás aseguró que “había un desfasaje con respecto a la información por eso decidimos desde el año pasado convocar a los distintos efectores de la niñez para poner en conocimiento de quienes no sabían de su existencia y para retomar el funcionamiento de aquellos que si lo conocían”.

Previo al encuentro, los funcionarios provinciales se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, ante quienes expusieron que si bien no existen estadísticas confiables, el Registro suma unas cinco mil búsquedas desde su creación, de las cuales cuatrocientas se mantienen activas.

Agregaron además que el 85 por ciento de las desapariciones corresponden a niñas y agregaron que en la actualidad no existen casos registrados en Tandil.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Alejandra Marcieri contó que “quienes figuran en este registro, son en su mayoría chicos de entre 11 y 16 años y mujeres entre 13 y 14 años, que es un dato importante al momento de abordar políticas sociales, que tienen que ver con la inclusión de estos chicos y también en saber por qué desaparecen de sus hogares, para poder prever”.

Marcieri celebró la iniciativa de Estado provincial, para diseñar estrategias para evitar estas situaciones: “Nos va a permitir ampliar la red para estar conectados y de esa manera poder abordar de manera más efectiva temas tan sensibles e importantes como los relacionados a los Derechos Humanos en general y la niñez en particular”, aseguró.

Entre los participantes estuvieron presentes varios funcionarios del gobierno local, entre ellos el secretario de Protección Ciudadano, Atilio Della Maggiora, el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri y el director de Juventud, Mariano Martina.

También formaron parte del encuentro la coordinadora del Servicio Zonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, María Marino, la coordinadora del Servicio Local de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Gabriela Fernández, la jueza del tribunal de Familia local, Silvia Monserrat y los concejales Marcos Nicolini, Corina Alexander y Pablo Díaz Cisneros.

Durante el encuentro de trabajo de esta mañana se explicó también que el Registro sólo tiene la función de rastrear los casos de desaparición o extravío de menores y que esos casos se publican solo si existe un pedido expreso de la Justicia.

Además, en caso de que algún caso lo requiera, se da intervención al Programa de Derechos Humanos, niñez y juventud, desde donde se lo aborda con un enfoque interdisciplinario encabezado por equipos de asistentes sociales, psicólogos y abogados.

