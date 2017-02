Segundo robo en una casa de Chapeaurouge y Margarita Galfre

Un comerciante resultó damnificado de un segundo robo domiciliario en calle Chapeaurouge y Margarita Galfré, y se presentó en la Redacción para expresar su malestar por la inseguridad que reina en la zona.

Alberto Gustavo Pérez (48) es comerciante, del rubro de la cerrajería, y reparte su vida entre Buenos Aires y Tandil, donde construyó una casa con vistas a instalarse definitivamente en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, la aparente tranquilidad de otros tiempos ya no constituye el paisaje de nuestra ciudad, y sin empacho el trabajador resaltó que “me robaron más en Tandil que en Capital Federal”.

En el primer ilícito, los ladrones se llevaron la puerta de su propiedad, sita en Chapeaurouge 706. Pero los cacos volvieron por más, y al parecer siguieron los movimientos del vecino, que por cuestiones laborales se ausenta habitualmente de la vivienda.

El último “escruche” tuvo lugar a la medianoche del miércoles 1 de Febrero, en una jornada de llovizna.

Los delincuentes forzaron una reja y como no pudieron abrirla lo suficiente, treparon hasta la ventana de la planta alta, por donde ingresaron para alzarse con un televisor LED con control remoto, un reproductor de DVD, ambos marca Phillip, una desmalezadora y una minipimer, además de una campera marca “Mistral”, color azul.

Pérez radicó la denuncia en la Seccional Segunda y visiblemente nervioso por el hecho que le tocó sufrir, decidió publicar su situación con vistas a obtener alguna respuesta de las autoridades.

Desvalijan una casa en Villa Italia

El vecino Luciano Torrano (42) denunció que entre las 19.30 del 27 y las 2.15 del 28 de Enero pasado, amigos de lo ajeno penetraron en su vivienda de calle Dufau 598, departamento 3, donde sustrajeron dos televisores LED de 32 pulgadas, un reproductor de dvd, una notebook y una mochila con documentación personal.

El perjudicado cuenta con póliza de seguro, se levantaron huellas y la causa, caratulada “hurto”, quedó en manos del doctor Gustavo Morey, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8.

Hurto de motos

Cerca de las 12.30 de ayer, delincuentes sustrajeron de calle Las Hortencias al 1.300 una moto marca Honda Biz color negra, patente 806 EFR, propiedad de Anabella Segura.

Paralelamente, Luis Ignacio Poli (18) denunció que el domingo en avenida Colón 935, ladrones se llevaron un ciclomotor marca Corven dominio AC 019 MH, color blanca, la que se encontraba estacionada y atada a un palo.

