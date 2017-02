Parrilli pidió a la Corte que sancione a los responsables de filtrar escuchas

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el kirchnerismo, Oscar Parrilli, pidió a la Corte que se sancione al responsable administrativo de la difusión de las escuchas telefónicas de sus conversaciones con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el kirchnerismo, Oscar Parrilli, reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se sancione al responsable administrativo de la difusión de las escuchas telefónicas de sus conversaciones con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de haber recusado al juez federal Ariel Lijo en la causa que lo investiga por supuesto encubrimiento del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.

El área de escuchas judiciales depende directamente de la Corte Suprema de Justicia nacional.

En el escrito ante la Corte, Parrillli recordó que el máximo tribunal “es responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y, en este caso, está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas”.

En el texto dirigido al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Parrilli pidió que “se apliquen las sanciones administrativas que correspondan” a quien se determine fue responsable de la difusión del audio de una escucha ordenada por Lijo en la que Cristina trató al ex titular de la AFI de “pelotudo”, según el texto al que accedió Télam.

El escrito fue presentado por el abogado de Parrilli, Robero Boico, y allí pidió que se inicie un sumario para “dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas”.

Paralelamente, el viernes último, Parrilli recusó y pidió apartar al juez federal Ariel Lijo de la causa que investiga un supuesto encubrimiento al ex prófugo Ibar Pérez Corradi, quien fue capturado en Paraguay el año pasado luego de permanecer con pedido de captura internacional en la causa en la que ya fue procesado por tráfico de efedrina y en otra acusado como supuesto autor intelectual del denominado triple crimen de General Rodríguez.

Fue en el marco de esa causa que Lijo ordenó escuchas telefónicas a Parrilli y de donde surgieron las conversaciones que mantuvo con la ex Presidenta durante el año pasado, en las cuales ella lo trató de “pelotudo” y aludió al “armado” de causas contra el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, aunque rápidamente se corrigió e hizo referencia a “las denuncias” realizadas.

En otra escucha difundida por la prensa este último fin de semana, la ex Presidenta hablaba con Parrilli sobre la necesidad de “apretar jueces y fiscales” y ordenaba a su ahora ex funcionario llamar a un tal “Martín” para encomendarle esa misión.

Lijo ya indagó a Parrilli en la causa y se apresta a decidir su situación procesal.

Pero antes tendrá que resolver sobre el pedido de apartamiento por “enemistad manifiesta”· y, si rechaza dejar el caso, el tema pasará a la Cámara Federal porteña.

Al recusar al juez, el abogado de Parrilli criticó la decisión de ordenar esas escuchas “directas” que suelen disponerse para secuestros extorsivos y otros delitos pero “no para reconstruir eventos históricos pasados”.

Además recordó que la AFI recomendó en un informe continuar con las escuchas.

“El tribunal fue –literalmente- usado para fines ajenos a los que debían orientar las escuchas en esta causa. Queremos decir con esto, si a la propia extrañeza y heterodoxia de una medida invasiva y de modalidad directa para un caso que francamente no lo ameritaba, ahora se suma la utilización espuria y delictiva de una herramienta cuya justificación es excepcionalísima, justamente, en resguardo de la intimidad celosamente custodiada por nuestra Constitución Nacional”, se argumentó en la recusación.

En tanto, en declaraciones formuladas a Radio 10, Parrilli anticipó que también buscará concurrir “personalmente” para dar su punto de vista de lo sucedido a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, adonde la semana pasada fueron citados el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y su número dos, Silvia Majdalani, por la filtración de las escuchas.

“No me voy a callar la boca”, subrayó el ex titular de la AFI en la entrevista

