Para informarse, tandilenses eligen cada vez más infowebs y redes sociales

(Especial, por Gastón Cabrera)

En coincidencia con la tendencia nacional y global, pero tal vez a un ritmo más pausado, los tandilenses consumen e interactuan con la información cada vez más desde las infowebs y redes sociales, entramado complejo pero accesible al mismo tiempo.

Según el último estudio de Survey concretado en Tandil, entre 2015 y 2016 la cantidad de personas que eligió informarse sobre cuestiones locales prioritariamente desde portales informativos dirigitales se expandió de 60 a 69%, mientras que en el caso de la TV cayó del 60 al 47% y en cuanto a diarios impresos descendió del 54 al 46%. En radio la AM se redujo de 31 a 27% y en FM de 34 a 30%, ratificando la tendencia de audiencias a la baja en todo formato excepto digitales y redes sociales.

Precisamente sobre ese último rubro, la cantidad de personas que reconoció poseer cuentas en la red social Facebook saltó de 41 a 70% desde 2014 a 2016, mientras que respecto a Twitter el incremento fue del 8,6 al 17% de los ciudadanos consultados. Instagram fue la otra red social con gran número de menciones en preferencias, alcanzando ya un 20,6% el año pasado.

En otro de los ítems de la consulta, se indaga si “habitualmente comenta” en las redes sociales las noticias a las que accede, un interrogante que mantiene una división entre un 40% que si lo hace mientras que el 60% restante -la gran mayoría- se mantiene exento de ello.

En otro punto de particular interés, la consultora indaga sobre la relevancia que el lector otorga al debate o discusiones que se generan en las redes sociales. Un 8% se mostró muy o algo pendiente de esos debates mientras que un mayoritario 62% dijo que está poco y nada pendiente de los cruces que se generan en el ciberespacio.

Y respecto a la interpretación de los contenidos mediáticos/noticiosos, un 68% de los encuestados manifestó que es mucha y bastante la cantidad de imágenes y lenguaje violento en los medios de comunicación, mientras que apenas un 14% dijo que es poca o ninguna la presencia de esa virulencia en los contenidos.

Al ritmo de los argentinos

Según un informe mundial, Argentina es el país con mayor porcentaje de población que usa internet en América Latina (80%), como también uno de los primeros en el mundo donde sus habitantes pasan más tiempo en las redes sociales.

De acuerdo al sitio We Are Social, los argentinos pasamos un promedio de 3 horas y 13 minutos al día en Facebook y otras redes, ocupando el tercer lugar mundial y sólo superados por filipinos (1°) y brasileños (2°) y mexicanos (3°).

Según We Are Social, los argentinos dedicamos a internet al día 4:44 horas en la computadora y 3: 30 en el celular. De ese tiempo, 193 minutos los dedicamos a las redes sociales (frente a los 250 minutos diarios que destinan en Filipinas y los 210 y 200 minutos de los brasileños y mexicanos, respectivamente).

Además, el 62% de la población (27 millones de personas) usa alguna de las redes sociales, siendo el 5° país con mayor proporción de habitantes usuarios de estas plataformas. Y es el 10° en porcentaje de habitantes que accede a las redes por medio de smartphones (48%, casi 21 millones de argentinos).

Facebook, la reina

Son 27 millones los argentinos que tienen una cuenta en la red social Facebook y las mujeres representan el 51,85% del total, en un espacio en el que las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata cuentan con 1.800.000 adeptos para encabezar la cantidad de usuarios.

Un estudio llevado a cabo por Owloo.com sobre la popular plataforma demuestra que el país está en el puesto 15° de países con mayor cantidad de cuentas en un listado que lidera Estados Unidos (193 millones), India (137 millones) y Brasil (104 millones).

Del total perteneciente a Argentina, se desprende que las mujeres tienen un 51,85% de perfiles, mientras que los hombres 48,15%, pero ambos géneros están enmarcados en un rango etario de entre 18 a 24 años.

Fuentes estadísticas:

Survey Laboratorio de Computación en Ciencias Sociales, Tandil

We Are Social

Owloo.com

Comentarios

Comentarios