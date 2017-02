Recordatorio a Mayo Gogorza

Con la bandera a media asta

Se nos fue el paisano Mayo

Bandera de La Pastora

Le vino a llegar la hora

Pero cumplió con la cincuenta

Hoy la gente lo lamenta.

Pero se fue satisfecho

Por todo lo que deja hecho

Lo vamos a recordar

Y lo tendíamos que apoyar

Si quiere seguir su nieto.

Sé que no será lo mismo

La experiencia fue de Mayo

Pero los dueños de los caballos

Si lo quieren ayudar

Tal vez la puedan armar

Con los colaboradores

Y así rendirle honor

A un gaucho tan campero

Dándole una mano al nieto

Y todos sus compañeros.

Para despedir a un amigo

Las palabras no alcanzan

Así se fue Alberto Danza

El cantor de La Pastora

Y Mayo le llevó la tierra

Cuando le llegó la hora

Igual que Cacho González

Locutor de la emisora

En noches inolvidables

Que se unían con la aurora.

Lito Boggini

MARIANO T. CYBULSKI

Recientemente falleció Mariano Cybulski, quien había nacido en Oberá (provincia de Misiones) y se desempeñó laboralmente en Bromatología.

Dedicatoria

“Papi:

La casa me queda grande, la comida me sobra, me dejaste viejo querido, pero Dios me dejo cuidarte todo este tiempo.

Yo te extraño, lamento que te hayas ido con el dolor en el alma.

Sé que después de cinco años esperaste a tus hijos que te fueran a ver aunque sea una sola vez.

Gracias a las Dras. Nora Bustos y Eliana Rivera, las dos me llamaron y me hicieron ver todo lo que hacían por papá. Solo quería que me hablaras. A mi marido que te cuidó y me ayudó, a mis hijos que nunca me hicieron un reproche por tenerte en casa.

A mi familia quiero decirle mil gracias, porque es lo único que ahora me queda. Te pude querer, cuidar, hablarte y despedirme en tu último suspiro.

Todavía no puedo soltarte la mano para dejarte ir, que Dios le de paz a tus hijos por todo el dolor.

Es un gran honor ser tu hija y un gran orgullo tener tu apellido.

Marisol Cybulski, tu yerno Miguel Tolosa, tus nietos Agustina, Julián y Milton Tolosa.

Todavía espero que al llegar a casa estés ahí. Estoy llena de dolor y te extraño”.

RAUL AMIEVA

Cuando contaba con 86 años el pasado 19 de enero se apagó la vida de Raúl Amieva (“Raulito”).

Nacido en Asturias España, el 12 de mayo de 1930, hijo de Thomas Amieva Ardines y María de las Nieves Tames Amieva. Pisó suelo argentino el 11 de diciembre de 1939 y algunos años más tarde recaló en Tandil. Estudioó en el colegio San José y luego ayudó a su padre en la carpintería familiar en Uriburu casi avenida Colón, una de las primeras de Tandil.

Siendo joven fue profesor de patín artístico en el club Ferrocarril Sud y después retomó el oficio de la carpintería artesanal y ebanismo. En sus últimos años se volcó al modelismo naval, que era su pasión. “Raulito” era considerado un personaje.

Siempre ayudó sin exigir nada a cambio, de un enorme corazón, excelente amigo y padre de corazón. En1999 comenzó su lucha con una grave enfermedad en el hospital San Martín de La Plata, y pudo superar el mal trance aunque c los 80 años, sufrió un ACV y decayó mucho. En sus últimos años estuvo en el Hogar San José.

Dedicatoria

“Tus hijos del corazón Sergio y Stella te extrañaremos mucho. No estás entre nosotros pero estarás siempre en nuestros corazones. Serás la luz de mi camino. No me alcanza la vida para devolverte lo que me diste. Raulito: te ganaste el cielo, al lado de Dios, y encontraste tu paz. Gracias por ser como fuiste”.

LADY NOEMI REYES de MAIARU

A los 85 años el 16 de enero falleció Lady Noemí Reyes de Maiarú.

Esta querida mujer era nativa de Carhué y su nacimiento fue el 28 de julio de 1931, llegando a Tandil cuando tenía muy poca edad. Era hija de Luis Reyes, inmigrante español, y de Flora Alvarado.

Transmitió su pasión por la música y la pintura a cientos de alumnos, algunos de los cuales todavía recuerdan sus clases. Sin dejar nunca de trabajar, crió a su único hijo Marcelo, y cuando él comenzó su carrera universitaria volcó todo su entusiasmo en su pequeño comercio, que le brindó muchas y nuevas amistades, y al que dedicó hasta sus últimos días. Esposa y madre ejemplar, junto a Pedro José, su compañero de toda la vida, siguió volcando su cariño en sus tres nietos.

Tal como ella misma lo dijera, tuvo una vida larga y dichosa, plagada de alegrías. Y así, serenamente, se fue. Seguramente, como dijera uno de sus alumnos y amigos, ya resuenan en el cielo sus acordes magistrales, y un coro de ángeles la recibe y acompaña.

HECTOR BUGARINI

El 12 de enero, a los 84 años, falleció Héctor Bugarini, nativo en Ingeniero White, Bahía Blanca. Al radicarse su familia en Tandil estudió en el San José. Se jubiló en la Unicén.

Dedicatoria

Esposo y fiel compañero, te recordaré y te llevaré siempre en mi corazón. Te llevaste una parte de mi vida, pasamos muy buenos momentos. Tuviste una larga y penosa enfermedad. Solo le pido a Dios que me dé consuelo, ya que es difícil no verte. Tuviste la alegría de ver dos bisnietos que no alcanzaron a disfrutarte plenamente, pero que le dieron un gran aliento y una gran alegría a nuestra vida.

Agradezco a quienes me acompañaron en este difícil trance, a Marité, Marcelo, Luis y familia, al igual que a los amigos.

ARMANDO ARCE (ABEL)

El 25 de enero se fue de este mundo Armando Arce, conocido como Abel. Era nativo de Tandil y su nacimiento fue el día 8 de febrero de 1923 y se crió en la zona de calle 4 de Abril, cerca de la Escuela Normal.

Desde muy joven se volcó a la mecánica, desempeñándose en varios talleres de la zona y alternando sus tiempos libres con su pasión: el fútbol.

A mediados de la década del cuarenta contrajo matrimonio con Aide Poce, con quien tuvo a sus dos hijas Mirta y Liliana.

A los 40 años de edad inauguró su emblemático “Taller mecánico Maipú”, en un edificio en el cual se construyó la vivienda familiar, que con los años fue refugio de nietos propios y ajenos.

Trabajador abnegado, anfitrión de asados y campeonatos de truco en su entrañable chacra “Las Gaviotas”, donde por amor a su ciudad natal hizo instalar una réplica de la “Piedra Movediza”. Bajó las cortinas del taller a los 82 años.

El último tramo de su vida lo pasó rodeado del amor de sus hijas, nietos y bisnietos y su compañera incondicional, quien partió hace más de tres años y con quien seguramente ya estará descansando en paz.

Comentarios

Comentarios