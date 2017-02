Por la red social Facebook denuncian salvaje ataque a un perro en La Movediza

A través de Facebook se conoció un aberrante hecho ocurrido con un perro en el barrio La Movediza y hubo múltiples comentarios de rechazo ante la penosa situación.

El mensaje difundido por la red señala lo siguiente:

Zaida Lobo Palacios‎ en Milagros Masco Tandil

Hola gente quiero comentar y pedir que difundan un hecho que sucedió hace tres días. Yo en este momento me encuentro en ushuaia pero mis papas están en tandil, en el barrio de la movediza, la calle los jazmines. Hace tres días mi papa me llama desesperado para que le pase algún número de veterinarias a domicilio, porque había un perro con la cola lastimada. El perrito se llama toto y es del barrio, el vecino del frente siempre le da de comer y lo cuida, yo también. Pensamos que se había lastimado con algo pero al día siguiente el señor logro contactar para que lo vayan a buscar para asistirlo y resulta que LO VIOLARON CON UN PALO. Todavía yo no tengo más información que esta, solo que se encuentra internado y tampoco me pudieron decir en que veterinaria. Cuando vuelva quiero hacer la denuncia porque no puede ser que pase esto. Los pibes se juntan a tomar y drogarse y hacen cualquier barbaridad, hoy fue “solo un perro”, mañana es una criatura y todos se vuelven locos. Se el texto es extenso pero quería informarles. Gracias por la atención.

