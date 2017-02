Enormes destrozos provocó el temporal de viento y lluvia

La tormenta desatada en las primeras horas de este domingo causó voladura de techos, caída de árboles y postes del tendido eléctrico y telefónico, como así también provocó rotura de carteles. No hubo heridos ni evacuados.

El fuerte temporal de viento y lluvia que se abatió en Tandil causó un sinnúmero de inconvenientes, provocando voladura de techos, caída de árboles y ramas, como así también postes y cortes de cables del tendido eléctrico.

El viento comenzó a hacerse notar en la madrugada y las ráfagas se ubicaron en el orden de los 60 kilómetros, aunque en el momento de mayor intensidad se especula que llegó a acercarse a los 80 km.

Desde la mañana comenzaron a recibirse llamados por diferentes inconvenientes y por ello desde Defensa Civil, al mando de Pablo Esquivel se dispuso un operativo especial para ir dando respuesta a cada una de los reclamos.

Cuadrillas de Espacios Verdes Públicos y de Servicios, de la Usina, CRETAL, Defensa Civil, Bomberos, Policía de Seguridad y Policía Local, todos sumaron esfuerzos para ir subsanando los inconvenientes y en el caso de la Policía para prestar colaboración.

Se reportaron voladura de techos en Casacuberta y Actis. En este caso el techo fue arrancado de cuajo y voló unos 50 metros para caer en plena avenida Actis. Otro problema con el techo se registró en una casa ubicada en Los Mimbres al 1.500.

En cuanto a la caída de árboles se pudo observar problemas en gran parte de la ciudad, tanto árboles de menor porte como ejemplares añejos no resistieron al vendaval.

Una de las plantas cayó en el camino de descenso del Parque Independencia y obstruyó el tránsito. Una cuadrilla de Espacios Verdes con motosierras cortó la planta y luego fueron retirados los troncos y el ramaje para liberar la arteria.

Pablo Esquivel, responsable de Defensa Civil dijo que otro árbol de gran volumen cayó en la zona del Club Los 50 y allí también se registraron daños de consideración en una gran carpa montada con motivo de la realización del Seven “Fernando Varela”.

A su vez confirmó que en la zona de Cerro Leones hubo caída de postes de media tensión, lo que causó la salida del servicio y por consiguiente que varios vecinos de esa zona se quedaran sin energía eléctrica.

También se registraron cortes de luz al norte de la ruta nacional 226 y en un sector de la zona céntrica.

Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados y tampoco se debieron evacuar vecinos, puesto que en el caso de las voladuras de techo, una de las viviendas está habitada, pero se trabajó de manera inmediata en la reparación. En el otro caso, en Casacuberta y Actis, es una casa en construcción.

Además hubo caída de árboles entre otras zonas en avenida Marconi y 4 de abril, Alem, Alberdi al 500, Lisandro de la torre, Pellegrini y Roca, Montevideo y Balbín y en el caso de Pasaje Azopardo, la planta cayó sobre una camioneta que estaba estacionada.

A su vez, también se reportó un accidente, aunque en este caso al parecer las causas fueron mecánicas, puesto que se habría roto la dirección de una pick up rastrojero en la rotonda de Dinamarca y ruta nacional 226, cayendo al arroyo. Por suerte no hubo lesionados.

Trabajaron dos cuadrillas de espacios verdes, una cuadrilla grande de servicios, otra de Obras Sanitarias, siete cuadrillas de la Usina, más bomberos y Defensa, Policía de Seguridad, Policía Local.

Enumeró el responsable de Defensa Civil que “lo más riesgoso fue la caída de algunos cables de la Usina cortados en zonas donde había agua como en San Martín al 1000 y Pasaje Belgrano y Bolivar.

Por suerte hacia la tarde el viento comenzó a aminorar, aunque se mantuvo la lluvia durante todo el domingo.

Unos 10.000 usuarios sin luz

Varias zonas de la ciudad con cortes de luz por el temporal Por la tormenta de viento y lluvia que afectó a la ciudad el domingo, diversos problemas sobre el tendido eléctrico derivaron en cortes de luz en distintas zonas. Desde la Usina indicaron que pese a las dificultades que presentó el clima, los inconvenientes se solucionaron en el transcurso de la jornada. Según detallaron desde la empresa distribuidora, debido al fuerte temporal se registran cortes de luz que afectaron a unos 10.000 usuarios de la Usina. En este sentido, puntualizaron que la tormenta causó inconvenientes al norte de la Ruta Nacional 226, El Paraíso: barrio Golf; centro de la ciudad; Cerro Leones; VI Brigada Aérea; Basso Aguirre; La Elena; av. Juan B. Justo, La Porteña; Haras Gral. Lavalle y zona aledaña. Además se atendieron durante el temporal alrededor de 70 reclamos puntuales Los cortes se debieron a árboles y ramas sobre las líneas de la Usina y postes del tendido eléctrico quebrados por la acción del viento.

