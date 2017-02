Independiente tuvo un debut triunfal en el Federal C al vencer a Ferro

El rojinegro derrotó por 2 a 1 al tricolor en un cotejo disputado en el estadio Agustín F. Berroeta. Los visitantes arrancaron ganando gracias al gol convertido por Luciano Sequeira. Sin embargo el conjunto de Gerardo Villar lo dio vuelta gracias a los tantos de Mariano Rodríguez Farías y Sebastián Baquero.

En un cotejo cerrado y muy disputado, este sábado por la tarde los equipos tandilenses comenzaron su excursión por el Torneo Federal C. Independiente, como local, logró dar vuelta un partido complicado para superar por 2 a 1 a Ferro.

La primera etapa fue muy pareja aunque los dueños de casa manejaron mejor el balón que su rival como consecuencia de algunos interesantes aportes del talentoso volante Matías Gutiérrez. Mientras que el tricolor estaba bien parado en el campo de juego, apostando a salir de contragolpe.

En una de las ocasiones más claras, luego de un centro de Porta, entre Irureta y Rife se encargaron de evitar la apertura del marcador por parte del local. Un rato más tarde, mediante un disparo de media distancia, Silva metió un derechazo que fue controlado por Casas.

Sin embargo, pasada la media hora llegarían las emociones al estadio Agustín F. Berroeta. Casas dio un rebote, tras un remate de un futbolista visitante, y Luciano Sequeira apareció para meter el balón en el fondo del arco y poner en ventaja a Ferro.

Independiente no perdió la paciencia y rápidamente logró nivelar las acciones. Mariano Rodríguez Farías, con una gran maniobra individual, definió con una bonita media vuelta desde la puerta del área para conseguir el 1-1.

Antes de irse al descanso hubo tiempo para algunos disparos de media distancia, en uno y otro arco, que no arrojaron mayores inconvenientes para los equipos. En el entretiempo, la dirigencia rojinegra aprovechó la ocasión para distinguir al plantel campeón de 1982 que consiguió ganar el título a nivel local luego de muchos años sin poder conseguirlo. Varios ex jugadores recibieron una medalla y una foto del equipo que se consagró hace 35 años.

En el complemento, los visitantes se animaron un poco más y se adelantaron en el campo de juego para ir por la victoria. Independiente estuvo ordenado para aprovechar el momento indicado y poder quedarse con el triunfo.

Corrado tuvo una inmejorable chance, tras una buena maniobra de Paz, pero el futbolista de Ferro definió por encima del travesaño al quedar solo ante Casas. Un rato más tarde, el delantero Luciano Silva tuvo la oportunidad en sus pies pero el goleador falló.

Hasta que cuando corrían 23´ llegaría el tanto del elenco de Gerardo Villar. Heredia metió un centro perfecto para la llegada de Sebastián Baquero. El defensor le ganó a todos para definir y establecer el 2-1. Matías Southwell, sobre el final, tuvo en sus pies el empate pero la definición del volante no fue la mejor y por eso los dueños de casa se salvarían.

Independiente fue inteligente, golpeó en los momentos oportunos y se quedó con una buena victoria para arrancar el Federal C. Los tricolores mejoraron en el complemento pero no pudieron aprovechar sus posibilidades para conseguir otro resultado en su estreno en el certamen.

SINTESIS

INDEPENDIENTE 2 – FERRO 1

Independiente (2): Casas; Gogna, S. Baquero, Camio; Petersen, Heredia, R. Baquero, Kruger; Rodríguez Farías; Gutiérrez y Porta.

DT: Gerardo Villar.

Comentarios

Comentarios