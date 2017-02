Reclamo de los vecinos del barrio Procrear

Mediante un comunicado, los vecinos del barrio Procrear hicieron conocer su descontento para con las autoridades municipales por diferentes falencias en la provisión de agua y falta de mantenimiento de los espacios verdes del complejo habitacional.

EL COMUNICADO

Por medio de la presente los/as vecinos/as del Desarrollo Urbanístico Pro.Cre.Ar de la ciudad de Tandil queremos dejar expresa nuestra preocupación respecto al estado de abandono en el que se encuentra actualmente el barrio. Desde hace ya varios meses se han presentado diversos problemas, respecto de los cuales no hemos recibido soluciones concretas; sino más bien desresponsabilización de los distintos actores intervinientes en ellos.

Uno de los problemas de mayor preocupación vienen siendo los reiterados cortes de agua que venimos sufriendo desde la primera adjudicación de viviendas, debido a las fallas en el sistema de distribución de agua potable.

A esto se suma la falta de mantenimiento de los espacios verdes existentes en el barrio, muchos de los cuales se han deteriorado enormemente por ello; problema que se ve agravado por las altas temperaturas del verano y la consecuente proliferación de mosquitos, poniendo en riesgo la salud de los/as niños/as de la zona. Esto sucede aun cuando la totalidad de los vecinos abonamos mensualmente las tasas municipales correspondientes.

Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación por la falta de respuesta por parte de las empresas constructoras ante los reclamos de refacciones pendientes hace ya más de un año en las viviendas adjudicadas. Además, acompañamos la lucha de todas aquellas familias que aún no les han adjudicado su vivienda y se encuentran a la espera de respuestas.

Teniendo en cuenta que el pasado 14 de octubre concurrimos a una instancia de mediación con la empresa Coarco, la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio; quienes asumieron el compromiso de resolver los problemas allí planteados, manifestamos que hasta el momento esto no ha sucedido y solo hemos recibido respuestas que implican la transferencia de responsabilidades entre ellos.

Por ello, solicitamos al Banco Hipotecario, a las empresas constructoras y al Municipio de Tandil una solución a la brevedad de lo anteriormente planteado, exigiendo por escrito un compromiso de cada una de las partes. Asimismo, los vecinos/as nos encontramos en estado de alerta y en asamblea permanente a fin de definir las próximas medidas a tomar si los problemas no son resueltos.

