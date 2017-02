Presentaron la 28 edición del Seven Fernando Varela

En el Bar Veinticinco, que funciona en la sede del Club Los 50, se realizó una conferencia de prensa en la que presentaron oficialmente la 28va edición del seven de rugby y hockey Fernando Varela que se desarrollará durante el fin de semana en el campo de deportes que la mencionada institución tiene en la zona de la Sociedad Rural. Los ganadores se llevarán dos trofeos especialmente diseñados para la ocasión y en el caso del rugby, serán acreedores a un premio especial aportado por un equipo de Ushuaia que es la participación sin cargo del tradicional Seven del Fin del Mundo.

Estuvieron presentes el titular del club, Mario Quaranta, el director de deportes Carlos Ilero, Juan Usandizaga en representación de la Unión de Rugby de Mar del Plata, Marcelo Safenreiter por la Federación Tandilense de hockey y Claudia Méndez de Fundación Conin (Cooperadora de la Nutrición Infantil) que tendrá una especial participación en el certamen.

Abrió el encuentro Mario Quaranta quien auguró que será una nueva fiesta del deporte y dijo que “el club ya está esperando a todos los visitantes que año a año vienen a darle vida al seven”.

Este año la Fundación Conin tendrá un lugar importante en el Fernando Varela, no sólo para dar a conocer su trabajo en pos de erradicar la desnutrición infantil, sino que además estará sorteando una camiseta de Los Pumas autografiada. “Agradecemos al club ésta posibilidad que tenemos de recaudar fondos que nos permitan seguir haciendo realidad nuestro sueño de construir la sede de Conin, que ya empezamos en Darragueira y Vistalli. Es muy importante poder salir a la comunidad en este tipo de eventos y darnos a conocer”, aseguró Claudia Méndez en representación de la ONG.

El director de deportes, en tanto, dijo que “este seven jerarquiza el calendario deportivo de nuestra ciudad y año a año viene brindando un gran servicio a todas las visitas; de manera que estoy seguro de que ésta edición será excelente también”.

A su turno Juan Usandizaga mencionó que “la Unión está presente como en cada evento en el que se difunde el rugby y el seven Fernando Varela no es la excepción. Hay mucha gente de afuera que conoce Tandil gracias a éste seven y mucha gente de Tandil que conoce el rugby gracias a este evento también”.

Para el final, Marcelo Safenreiter hablo del espacio que fue ganando el hockey en un evento que durante muchos años fue exclusivo para el rugby. “Apoyamos este seven principalmente porque viene a dar una posibilidad en una modalidad que no era habitual hasta hace un tiempo y es una gran alternativa para los clubes de hockey”.

ALGUNOS DETALLES

Si bien como cada año el mismo sábado, día que empieza el evento se conocen con más precisión los equipos que se presentarán y los eventos que se desarrollarán, ayer pudo saberse que “en el campo de deportes habrá una entrada en calor bastante atípica para todos, los partidos comienzan a las 14, a las 19 será el tercer tiempo. Habrá una plaza para niños y un espacio de entretenimiento, porque somos conscientes que van muchas familias a pasar el día. El sábado cierra con la fiesta en la misma cancha y el domingo también a las 14 se reanuda el seven con la disputa de los partidos definitorios”, comentó Mora Pérez Diez de la comisión organizadora.

EQUIPOS

En lo que al rugby respecta, han confirmado su participación equipos de SIC, CUBA, Tierra del Fuego, Mar del Plata, Sporting, Los Tilos, entre otros. Aproximadamente serían hasta el momento 25 equipos de rugby y 19 de hockey.

