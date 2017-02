La termoeléctrica se instalará a menos de 20 kilómetros de Vela

Luego de que el fin de semana la empresa MSU Energy anunciara que desistió de radicar su planta termoeléctrica en Tandil, tema polémico que abrió aguas en distintos sectores de la ciudad, por los riesgos de contaminación que conlleva el proyecto, el municipio de Benito Juárez anunció que la inversión llegará a su partido.

No obstante, al detallar el intendente Julio Marini el lugar donde se construirá la central, se confirmó que estará tan cerca de la localidad tandilense de María Ignacia como de la juarense Barker, es decir, a casi 20 kilómetros de distancia de ambos pueblos.

La planta se edificará sobre la Ruta Provincial 80, a 3 kilómetros del cruce con la Ruta 74.

El jefe de Gabinete juarense, Jorge Ismael, destacó que estará “lejos de cualquier centro urbano ya que el más próximo sería Barker, a 20 Km”. Lo que no se detalló es que la central termoeléctrica funcionará a escasos 20 kilómetros -o menos, según la traza que se elija- de Vela.

“Algo similar a lo que sucede con la planta de compresión de gas que está sobre ruta 74”, adujo el funcionario en conferencia de prensa.

Ante la comunidad juarense, el intendente y su equipo celebraron la creación de unos 300 puestos de trabajo temporarios para la construcción de la planta, mientras que luego seguramente habrá otras necesidades a cubrir como mantenimiento y seguridad.

Marini explicó que “en las charlas previas mantenidas con directivos (que se mantuvieron con total hermetismo) se habló de trabajo para egresados de la Escuela Técnica, al tiempo que indicó que se armará un expediente y se elevará al HCD para ponerlo a consideración de los concejales aunque descontó que el mismo contará con el visto bueno “quien no va a apoyar algo tan importante como esta central que va a generar mucho trabajo”, afirmó.

En el mismo sentido, Marini indicó que la firma MSU Energy está construyendo una planta de similares características en San Nicolás y Villa María (Córdoba) que, agregada a la de Barker, significa una inversión de alrededor de 450 millones de dólares.

“Es una alegría muy grande la que tenemos, pero queríamos dar esta noticia con los pies firmes sobre la tierra. Debo confesar que veníamos conversando ya en dos oportunidades con Benjamín Guzmán que es el gerente general y hoy recién podemos decir que se van a radicar el partido”, dijo el jefe comunal, y agregó que ni bien la firma traiga el boleto de compra venta certificado, se enviará el proyecto al Concejo Deliberante.

Comunicado de la Usina

La Usina de Tandil fue un facilitador para que la decisión del Gobierno Nacional de adjudicar una central de generación termoeléctrica para el nodo Tandil, se concretara. Por ello nuestra empresa apoyó la iniciativa porque considera necesaria la generación energética en nuestro territorio una vez que el proyecto de MSU cumpliera con todas las normas legales y ambientales establecidas.

La Central Termoeléctrica permitía la posibilidad de brindar factibilidad eléctrica a demandas de nuevas radicaciones industriales o ampliaciones actuales.

Esta instalación daba la posibilidad de contar con un volumen de generación de 139 MW para el nodo Tandil cuando en la actualidad no se cuenta con dicha generación, y permitía a la ciudad, no depender exclusivamente del sistema de transporte de energía.

El volumen de generación, según los especialistas, era fundamental para obtener sustentabilidad eléctrica y así avanzar en el impulso de fuentes renovables, algo que la Usina viene haciendo con el desarrollo de proyectos eólicos y solar.

La Central Termoeléctrica hubiera permitido darle estabilidad a todo el sistema de distribución de Tandil, dándole independencia energética a la ciudad en el caso de ser necesario, por fallas o falta de suministro del sistema interconectado nacional.

Nueva Estación Transformadora ET2 Tandil.

La Subestación Transformadora ET 2 Tandil fue planificada con varios años de antelación al anuncio del proyecto de la Central Termoeléctrica. Fue éste uno de los argumentos que utilizó la empresa MSU al elegir nuestra ciudad para llevar adelante su proyecto de generación eléctrica. Su instalación hubiera significado un acortamiento de los plazos de construcción, de ésta forma se beneficiaba la ciudad al contar con dicha subestación con antelación.

Aún, lamentando que ésta radicación no se dio, la Usina avanzará con la construcción de la ET II Tandil tal cual los tiempos previstos, porque entendemos que es vital para el desarrollo de nuestra ciudad.

EL DIRECTORIO

