Vuelven a reunirse en AFA los clubes del ascenso

Tal cual se había anunciado la semana pasada, este martes en AFA habrá una reunión tutelada por Tapia con los clubes del ascenso y el interior donde estará el presidente de Santamarina Pablo Bossio, a las 18.30, mientras que la Comisión de Clubes de primera mantendrá un nuevo encuentro con Turner-Fox al mediodía en un restaurante porteño.

El desendeudamiento de los clubes, la creación de la Súperliga y la aprobación del nuevo estatuto es lo que pone como condición el gobierno para bajarle a los clubes el dinero de la rescisión de Fútbol para Todos. Los dirigentes actualmente van detrás del poder porque saben que el dinero vendrá por decantación. De lo que nadie habló fue de la pelota, lo que más le interesa al hincha, porque después de lo descripto, las fechas de comienzo de los campeonatos de AFA hoy están más lejos que nunca.

Ya la semana pasada desde el gobierno nacional la resolución era que “no se pondrá un peso para rescindir el contrato de Fútbol para Todos si antes los clubes no crean la Súperliga (en rigor de verdad se llamaría Liga Argentina) y aprueban el nuevo estatuto”.

Si esto ocurre, entonces el gobierno le bajará a la AFA los 350.000.000 de pesos de rescisión más los 180.000.000 del ‘main sponsor’ (la empresa Axion Energy), con lo que se arribaría a los 530.000.000 pretendidos por los clubes.

Claro que el nuevo estatuto invertiría la carga para los representantes del ascenso que encabeza Tapia, porque con el actual tienen mayoría en la Asamblea y con el que vendrá, según el borrador que FIFA le hizo llegar a AFA el pasado lunes, quedarían en minoría, porque el número de integrantes se bajaría de 72 a 46 y la distribución ocuparía a 22 clubes de primera, 18 del ascenso y el interior, más seis de los denominados ‘grupos de interés’ (un ex árbitro, un ex entrenador, un ex futbolista, un miembro del futsal, otro del fútbol femenino y el restante del fútbol playa).

