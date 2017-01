El titular del Instituto Mixto de Turismo dijo que enero fue “un mes muy errático”

El presidente del Instituto Mixto de Turismo, ingeniero Alejandro Bonadeo en diálogo con AM1560 sostuvo que enero fue “un mes muy errático, muy variable, al principio con mucha afluencia de turismo, después como que se tranquilizó”.

“Lo que vimos esta última semana es que el impacto del mal clima es lo que define al turista anticipar su regreso o quedarse unos días más en Tandil; al regreso o el intercambio que se hace con la costa, que es lo tradicional, no es nada nuevo”, aseveró.

En tanto explicó que “la venta de productos regionales, lo que es salames y quesos se veía con un aumento perceptible por quienes comercializan”.

Recalcó que esas variaciones registradas en enero provocaron que “en todos los momentos del mes hubo alojamiento disponible en Tandil en distintas características. Esperamos que en febrero, con el Festival de la Sierra, como fue el OSDE Cruce Tandilia y otras actividades refuerzan la actividad turística”.

Coincidió con los representantes del sector privado en que no se colmaron las expectativas “lo que uno define no es en forma unilateral. Nuestro trabajo a través del Instituto Mixto de Turismo está todos los días en contacto con las seis instituciones que son parte y esto que viven en primera persona los emprendimientos”.

“También lo que podemos apuntar es que el buen clima en el día a día ha favorecido a toda la actividad gastronómica y comercial como hace mucho tiempo no se registraba buen tiempo durante las tardes y las noches”, sostuvo más adelante.

Al ser consultado sobre si se podía hacer algo sobre la marcha para atraer más turistas, dijo que “nosotros generamos todo un plan. Estamos atendiendo que la temporada estival no viene como otros años, pero esto lo previmos y esto lo trabajamos dentro del Instituto Mixto de Turismo, por eso las promociones con ‘Tandil te acorta la semana’ o ‘hacé el fin de semana más largo en Tandil’. Lo vamos a seguir haciendo durante el 2017, no es que nos encuentra sin ninguna estrategia y la promoción específica o fomentar este tipo de acciones que viene desde lo privado como va a ser el Festival de la Sierra con la institución, con el DOT”.

“Fíjense que estamos en los medios nacionales gracias a este tipo de eventos. Indudablemente eso impacta en que muchas personas digan porque no pasar un día más o venir a Tandil”, finalizó Bonadeo.

