No se instalará en Tandil la central termoeléctrica

A través de una solicitada dada a conocer hoy en LA VOZ DE TANDIL, sostiene que “MSU con pesar considera que se han agotado todas las instancias necesarias para su radicación de la planta en Tandil”.

“MSU Energy comunica que ha decidido no continuar con el proyecto de instalación de la planta de generación térmica de energía eléctrica en Tandil”, indica la firma en el comienzo de la solicitada.

Destaca que “Como es de público conocimiento, la Secretaría de Energía de la Nación, a través de una licitación pública, le adjudicó a MSU Energy la construcción de tres centrales termoeléctricas, en General Rojo (Ramallo, Provincia de Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y Tandil”.

Sostiene que “para su radicación en Tandil, se consideró como establecimiento el área industrial, un lugar estratégico por su cercanía con la traza del gasoducto, combustible necesario para el funcionamiento de las turbinas, y próximo también donde está proyectada la edificación de la subestación de energía local, aún sin fecha de inicio de la obra”.

“Sin embargo, avanzados los estudios preliminares, se conoció que el código urbanístico local establece que, para la instalación de una planta de generación de estas características, se requiere que sea emplazada en zona rural, condición que no cumple el sitio elegido, y su rezonificación, en caso de que así se decida, implicaría un lapso necesario de debate que superaría los plazos establecidos en la adjudicación de la Secretaría de Energía de la Nación”, indican más adelante los integrantes del directorio de MSU Energy.

Asimismo, “ se evaluaron alternativas para su construcción en zona rural, siempre dentro del área asignada, pero por las alturas de los terrenos circundantes, no es posible construir.

Por último, se consideró la radicación sobre la ruta de acceso a la Base Aérea, pero las proyecciones de los estudios preliminares indican que no hay espacio suficiente para cumplir con las restricciones que fija la proximidad del aeropuerto local”.

“En función de lo expuesto, luego de evaluar distintas alternativas que tuvieran en cuenta los recaudos ambientales y las habilitaciones correspondientes, propias de un proyecto de estas características, MSU con pesar considera que se han agotado todas las instancias necesarias para su radicación de la planta en Tandil”, finaliza la solicitada que firma el directorio.

EL ANUNCIO

Cabe recordar que tiempo atrás los representantes habían presentado el millonario proyecto para la construcción de una Central Termoeléctrica en nuestra ciudad que contemplaba una capacidad para generar 139 MW y desde la página de la Usina se informaba que “estará funcionando en noviembre de este año”.

Fue Benjamín Guzmán, CEO de la empresa MSU, el encargado de presentar “el proyecto de la futura Central Termoeléctrica Tandil, que se construirá en el área industrial de la ciudad sobre la Ruta Nacional 226 y contará con una inversión de alrededor de 140 millones de dólares”.

La empresa construye además centrales similares en General Rojo (San Nicolás) y Villa María (Córdoba). Pero en total son 15 las generadoras de este tipo que se inauguraran en el territorio bonaerense en los próximos meses señalaba el optimista mensaje.

La presentación se llevó a cabo en el SUM de la Usina de Tandil, ante el intendente Miguel Lunghi, el Subsecretario de energía de la nación Osvaldo Rolando autoridades de la distribuidora local, concejales y empresarios. “El proyecto será realidad en menos de un año”, aseguró Guzmán ante un auditorio colmado.

Más adelante se sostenía que la Central estará equipada con tres turbinas alimentadas con combustible dual (gas y gasoil) “con muy baja emisión de NOx” y estará situada en el área industrial de la ciudad “en un lugar estratégico que permitirá conectarse a la red troncal de gas TGS y a la red eléctrica” explicó el CEO. La misma inyectará al sistema interconectado nacional 139 MW, tres veces el consumo de Tandil.

Guzmán había dicho que hoy nuestra ciudad “es un nodo importador de energía” y que a partir de la puesta en marcha de la Central la colocará en una situación “sustentable y sólida”.

“La Central le dará a Tandil confiabilidad energética y favorecerá la posibilidad de instalación de industrias electrodependientes. Además de la importancia que tendrá en la actividad económica local”, explicó Guzmán.

El CEO dijo además que la obra civil demandará una inversión cercana a los 140 millones de dólares y “tendrá una importante participación local en mano de obra y proveedores”. Se prevé que el pico máximo en la construcción de la central, trabajarán unos 500 obreros.

Está previsto que la Central genere unos 30 puestos de trabajo directos. Además de los proveedores, transporte y personal de mantenimiento.

El CEO indicó también que la nueva planta servirá como “campo de práctica” para futuros profesionales de la Unicen y del Colegio de Técnicos.

LA GÉNESIS

La instalación de la Central Termoeléctrica de Tandil es posible a partir de que la Usina construirá en la zona la estación transformadora ET Tandil. “Esto permitirá una sinergia particular entre los dos proyectos, uno de generación y otro de distribución” sostuvo el hombre de MSU.

Además valoró el trabajo técnico y de planificación de los profesionales de la Usina en ese sentido.

La energía generada en Tandil sería inyectada al Sistema interconectado Nacional. Dos plantas similares se construirán en otros puntos de la provincia y su función será crucial para comenzar a solucionar la problemática de los reiterativos cortes de servicio en Capital y Gran Buenos Aires.

¿QUÉ ES MSU?

MSU es una de las empresas líderes en producción agropecuaria en la Argentina y tiene como CEO a Manuel Santos Uribelarrea (hijo).

MSU se encuentra entre las principales empresas agropecuarias en Sudamérica, realizando producción extensiva de granos y ganaderas, en operaciones propias y para inversores, en las más importantes zonas productivas en la región del Mercosur.

Desde hace años, MSU está reconvirtiendo su plan de negocios y dejó de ser solo un pool de siembra, ya que se convirtió en una firma que apuesta a la agroindustria y es de información pública (ya que presenta trimestralmente sus resultados económicos en la Comisión Nacional de Valores), y se asocia con grupos económicos líderes.

Otro dato a tener en cuenta es que MSU posee una importante espalda financiera, ya que tiene como socio estratégico a uno de los principales fondos de pensión europeos con el 49% de su capital social, con quien tiene un acuerdo de 10 años para gerenciar tierras y cuenta además con una línea de financiamiento de u$s17 millones de libre disponibilidad.

A su vez, con la colocación de sus obligaciones negociables por un total u$s18 millones también se hizo de más liquidez para continuar solventando este tipo de emprendimientos. Informe de la página oficial de la Usina

