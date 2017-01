El Seleccionado de Seven se vuelve a reunir

Ayer por la tarde, en el club Universitario, se realizó la primera práctica del Seleccionado de Seven de Mar del Plata, que la próxima semana competirá en el Seven Fernando Varela del Club Los 50 de Tandil con el nombre “MdP7”.

Por tercer año consecutivo la decisión de la URMDP de enviar un grupo de jóvenes promesas en el juego reducido al Seven de Los 50 se concretará el próximo 4 y 5 de Febrero.

En las anteriores oportunidades el saldo fue más que positivo, ya que en 2015 se llegó a la Final ante Los Cardos y en 2016 cayó ante Mar del Plata Club (a la postre el campeón) en Semifinales, siempre con un plantel con un bajo promedio de edad y varios chicos de 18 y 19 años.

Para esta etapa los entrenadores serán Marcelo Gilardi, quien desde hace varios se desempeña en la función y en este caso estará acompañado por Ignacio Vallejo, quien el año pasado también había estado en el grupo de los entrenadores que vino a Tandil. Además, como es habitual en el Seven, estará colaborando en las prácticas Daniel Villén.

En esta primera práctica del viernes fueron citados varios jugadores con experiencia en esta modalidad, aunque no se descarta que se sumen más la próxima semana, cuando continúen los entrenamientos.

Hay varios hombres que estuvieron presentes con Universitario en el Seven de Viña del Mar hace dos semanas, en donde llegaron hasta las Semifinales del certamen y fueron campeones de la Copa de Plata del Seven de Verano de Sporting el último domingo.

Además, están cuatro chicos que estuvieron en el Seleccionado Juvenil 2016 de la URMDP, como Fernández Criado, Tejerina, Rodríguez Reinoso y Gerlero, sumado a Branderiz que estuvo el año pasado en Tandil y Mariano Puglia y Pedro Rodríguez, quienes en 2016 jugaron el Seven de GER y el Seven de la República.

CONVOCADOS

Leopoldo Branderiz Mar del Plata Club

Mariano Puglia San Ignacio

Rodrigo Fernández Criado Sporting

Pedro Rodríguez Unión del Sur

Nicolás Blanco Universitario

Francisco Carricart Universitario

José Estevez Universitario

Salvador Gerlero Universitario

Ernesto Rocha Universitario

Franco Rodríguez Reinoso Universitario

Juan Cruz Tejerina Universitario

