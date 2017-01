Santamarina juega un amistoso con Unicen

Este sábado a las 9 en el Estadio San Martín Ramón Santamarina y Unicen se enfrentarán en un partido amistoso preparatorio para las competencias que ambos equipos de la ciudad afrontarán, la B Nacional y el Federal C, respectivamente.

LA PROXIMA SEMANA SERA CLAVE EN EN CONFLICTO DE AFA

Según comentó el Pablo Bossio, actual presidente del club Santamarina, en el Programa Un Día Perfecto de Radio Tandil, quien confesó que empezará a haber definiciones el martes próximo en Buenos Aires.

Inició su charla, diciendo que “empieza a visualizarse una idea, un programa a cumplir, para que empiece el futbol. El martes que viene tenemos una nueva reunión en AFA, y en gran parte se va a tomar la decisión”.

Agregó que “el gobierno pidió que la rescisión del contrato de Futbol para Todos se ratifique en Asamblea, y que en la misma Asamblea se decida la nueva letra del Estatuto que mando FIFA hace unos días, y se apruebe la Súperliga. Todo esto, implica un cambio muy grande. Quien es el representante de esa Súperliga, Si la B está incluida o no, hay muchos que no quieren nuestra categoría, por otras cuestiones políticas”.

Siguió marcando que “y sobre todo la cuestión económica que vendrá a resolver la emergencia en la que estamos muchos clubes. Son muchas cuestiones que se van a modificar. Para el espectador, ver futbol por TV, de otra manera, con otra empresa, como para dirigentes y clubes, en la decisión que se tome, realmente son muchos los intereses”.

Bossio contó que “no solo hay que elegir a las próximas autoridades de AFA, y al gerente de la Súperliga. Hay muchas cuestiones, incluso los recursos. La nueva cadena de televisión que puede ser Turner y Fox. Es un momento cumbre, de oportunidad, y decisiones que luego cuesten revertir y no le genere un costo grande al futbol argentino”

LA REUNION CON TINELLI

En este sentido, dijo que “el martes junto a cuatro presidentes de clubes, Santiago del Estero, Gualeguaychú, Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe, estuvimos reunidos con Marcelo Tinelli. Se hizo un análisis, muy bien, es una persona que conoce mucho de futbol. Compartimos muchos puntos de vista, me parece que estamos en este camino, si se llega a una solución, es porque Marcelo intervino de manera positiva”.

Sobre la representación de Tapia, marcó que “de la B Nacional, no es el referente, lo que construyo es mas en la zona metropolitana, los clubes de Buenos Aires, y el Federal A, que logró muy buenos avances, hoy significa tener ciertos recursos que antes no tenías. Hay dirigentes que están al lado de Tapia. No todos estamos detrás de esa historia. Quedo evidenciado el martes cuando nos reunimos muchos con Tinelli e iniciamos este camino”.

Y retomó sobre la reunión del martes, “es una locura decidir todo en una misma Asamblea. Tener que decidir la salida de Futbol para Todos, prepararnos para una oferta de una cadena nueva, me parece que un cambio muy fuerte que hay que estar muy bien preparados. Y que no nos veamos perjudicados. Que Santamarina no se perjudique con esto. Y para los futboleros, que a partir de julio tengan que pagar un abono. Esta es la situación peor que nos pueda haber pasado. Momento muy crítico, ojalá se resuelva pronto.

Fuente: Abc hoy

Comentarios

Comentarios