Gas: Tandil tendría el mismo cuadro tarifario que Bahía Blanca

Sería a partir de la recategorización que dispondría el Ministerio de Energía de la Nación tras un pedido del Enargas. Implicaría disminuciones según el consumo, pero no tan amplias como las esperadas.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González, adelantó a organizaciones defensoras de los usuarios y consumidores de Mar del Plata que esa ciudad tendrá, a partir de la mentada “recategorización”, el mismo cuadro tarifario que Bahía Blanca y el mismo caso se daría con Tandil y otros 23 distritos.

El mensaje fue comunicado de forma oral en una audiencia pública celebrada en diciembre en esa localidad y se sustenta, además, en el pedido que el propio Enargas elevó al Ministerio de Energía de la Nación para cambiar de categoría a 25 distritos de la provincia.

Que el cuadro tarifario de Tandil sea el mismo de Bahía Blanca implicaría disminuciones en los montos de las facturas para los usuarios que, por sus consumos, retrocedan una categoría. De todos modos, esas reducciones no serían las mismas que obtendrían si, por ejemplo, la ciudad pasara a tener el cuadro tarifario de La Pampa, como solicitaron las organizaciones de consumidores.

“A mí me dijo el interventor del Enargas que Mar del Plata va a tener el mismo cuadro tarifario que Bahía Blanca. A su vez, tengo la copia de la elevación que él hizo al Ministerio de Energía, en la cual solicita que tanto nuestra ciudad como otros 24 partidos de la provincia sean recategorizados y pasen a tener el cuadro tarifario de Bahía Blanca”, dijo ayer a LA CAPITAL la directora municipal de Defensa del Consumidor, Verónica Tambascia. “Lo que estamos esperando ahora es que desde el Ministerio realicen el decreto”, agregó.

Tambascia sostuvo que este cambio sería “un aliciente para el usuario de Mar del Plata”, pero dejó en claro que no es lo que las organizaciones marplatenses solicitaron en la audiencia pública: “Nosotros solicitamos estar igualados a la zona La Pampa Norte o Sur. Y si bien lo que nos van a dar es una ayuda para el consumidor, vamos a seguir insistiendo porque entendemos que sería un verdadero respiro para el ciudadano marplatense”.

El defensor del pueblo Fernando Cuesta coincidió: “Es mejor que lo que hay, pero no lo que esperábamos para Mar del Plata”.

El nuevo cuadro tarifario regirá a partir de abril, por lo que la recategorización deberá ser comunicada con anterioridad. Si se tomara en cuenta el que el Ministerio de Energía puso en vigencia en octubre para Bahía Blanca, un usuario marplatense que consumiera más de 1.800 metros cúbicos anuales podría obtener una disminución de 25% en el precio del metro cúbico. Claro que, si se considerara el de La Pampa, la reducción sería de 62%.

Sea como fuere, no todos los usuarios registrarían mermas, sino únicamente aquellos que por sus consumos retrocedieran de categoría. El ejemplo de los que superan los 1.800 metros cúbicos es uno de los más claros. Con el cuadro tarifario de Mar del Plata, los consumidores locales ahora están en la categoría más alta (la denominada R 3-4) y pagan $ 3,87 el metro cúbico. Con el de Bahía Blanca, en el caso de que consumieran entre 1.800 y 2.150 metros cúbicos al año, caerían una categoría y lo abonarían $ 2,87. Y con el de La Pampa Norte, en caso de que consumieran hasta 1.900 metros cúbicos, retrocederían tres categorías y lo pagarían $ 1,46.

Los 25 partidos

El informe del Enargas elevado al Ministerio de Energía de la Nación solicita la adopción del cuadro tarifario de Bahía Blanca para 25 distritos ubicados al sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Tandil, San Cayetano, Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Puán, Adolfo Alsina y General Pueyrredon.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió la posibilidad de conceder esta recategorización en septiembre del año pasado, en una entrevista televisiva emitida por el canal TN.

Sin embargo, entre las entidades de defensa del consumidor las dudas persisten. “La mayoría de esos 24 partidos no tienen el mismo clima que Mar del Plata. Volvemos al mismo error que nosotros estábamos planteando desde el inicio: vamos a estar dentro de un mismo cuadro tarifario con partidos que no se corresponden con el clima nuestro”, advirtió Tambascia.

