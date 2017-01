La brecha entre los sectores más ricos y más pobres se profundizó en 2016, según un centro de investigaciones de la CTA

La caída del poder adquisitivo provocada por la devaluación de inicios del

2016 y el aumento tarifario profundizaron la brecha existente entre los

sectores más ricos y los más pobres del país, sostuvo el Centro de

Investigacion y Formación de la República Argentina (Cifra) al evaluar los

datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística y

Censos (Indec).

Según el último informe del Cifra, centro de estudios favorable a políticas

económicas heterodoxas, la distribución del ingreso per cápita familiar

entre hogares y la de ocupación han registrado un deterioro durante el

2016.

El Cifra se encuentra vinculado a organizaciones gremiales adheridas a la

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así como a otros centros de

estudios. Su Consejo Directivo está conformado por representantes de los

sindicatos participantes y por investigadores del Área de Economía y

Tecnología de la FLACSO.

La relación entre el Ingreso Per Cápita Familar (IPCF) promedio de los

hogares más ricos, pertenecientes al decil 10, y los más pobres,

correspondientes al decil 1, pasó de ser 16 veces en el segundo trimestre

de 2015 a casi 20 veces en el tercer trimestre de 2016.

Mientras que en el segundo trimestre del 2015 la relación entre el ingreso

per capital familiar promedio del decil 10 y el promedio del decil 1 fue de

16,1, en el tercer trimestre del 2016 esta relación aumentó a 19,8.

Estos datos reflejan que los primeros 5 deciles, que representan el 50% de

la población “vieron disminuir su participación en el total de los ingresos

familiares”, remarcó Cifra.

“Por el contrario, los hogares pertenecientes a los últimos tres deciles,

los de mayores ingresos, vieron incrementada su participación en el ingreso

total”, puntualizó el centro.

Según Mariana González, coordinadora del centro, la caída del poder

adquisitivo estuvo ligada a “que el ritmo del nivel inflacionario superó la

compensación salarial de los trabajadores”.

“El alto ritmo inflacionario registrado en el 2016 responde a la

devaluación y al fuerte aumento de tarifas”, explicó González.

Los hogares de mayor ingreso pasaron de apropiar el 21,2% de los ingresos

totales de los hogares en el segundo trimestre del 2015 al 23,6% en el

tercer trimestre del 2016.

Al analizar los datos por estratos de ingreso, separando al 40% de los

hogares con menores ingresos, el 40% de los hogares con ingresos medios y

el 20% de los hogares con mayores ingresos, puede observarse que los

hogares de menores ingresos y de ingresos medios vieron caer su

participación en el ingreso total.

En dirección contraria, el 20% de los hogares más ricos aumentó su

participación del 35,5% en el segundo trimestre de 2015 al 38,4% en el

tercer trimestre de 2016.

