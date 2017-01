Enrique Peña Nieto dice que no irá a reunión con Trump

(CNN Español) – El presidente de México Enrique Peña Nieto anunció este jueves en Twitter que no irá a la reunión programada con el presidente de EE.UU. Donald Trump.

El pronunciamiento del presidente mexicano vienen en respuesta a las palabras de Trump que este mismo jueves se volcó a Twitter para decir que si México se niega a pagar por el muro fronterizo, pues debería cancelar la reunión de trabajo en Washington planeada para el próximo martes entre el mandatario estadounidense y el presidente de México Enrique Peña Nieto.

El presidente de EE.UU. mencionó el NAFTA y las pérdidas que según él ha ocasionado:

“Estados Unidos tiene un déficit de acuerdo comercial de 60.000 millones de dólares con México. Ha sido un trato de solo una parte desde el comienzo del NAFTA con muchos trabajos y compañías perdidas. Si México no quiere pagar por el tan necesitado muro, entonces será mejor cancelar la próxima reunión”, tuiteó Trump.

Este miércoles, el presidente Trump firmó un decreto que autoriza la construcción del muro fronterizo. Peña Nieto rechazó el decreto este mismo miércoles y puso a disposición de los mexicanos los consulados en EE.UU. El presidente reiteró que México no pagará ningún muro.

“México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos”, dijo.

