Dalbón asegura que Cristina irá a la justicia “civil y penal” por las escuchas de su diálogo con Parrilli

Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón,

dijo hoy que iniciará acciones “en la justicia penal y civil” contra “todos

los que se burlaron” de su defendida y adelantó que pedirá el juicio

político al fiscal Guillermo Marijuan “por incompetente”.

“Nosotros con el tema judicial en referencia a las escuchas ilegales

estamos trabajando en la vía civil y la penal. Además haremos una

presentación pidiendo el juicio político al fiscal por incompetente, porque

no puede ser que no sepa algo de primer grado de derecho, que es que las

causas las arman, como ellos dijeron, los jueces y los fiscales. Lo que

puede hacer un denunciante es denunciar pero después las causas las arman

ellos”, explicitó Dalbón el Radio La Red.

Se refirió así al audio de una escucha judicial al ex titular de la AFI,

Oscar Parrilli, en la que, en una conversación telefónica, la ex presidenta

hace referencia a las denuncias “que armamos” contra el ex espía Antonio

“Jaime” Stiuso y enseguida se corrige y dice “denunciamos”, lo que motivó

que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera que se investigue a la ex

mandataria por presunto delito de “abuso de autoridad” por el supuesto

armado de causas contra el ex integrante de la ex Side.

“Marijuan está ciego por el poder mediático, que le está haciendo de jefe.

Pareciera ser que el periodismo le dice al fiscal lo que tiene que hacer”,

lamentó Dalbón, quien argumentó que en la frase del audio difundido, cuando

la ex mandataria dice en referencia al ex espía Jaime Stiuso “hay que

matarlo”, lo dice como “cuando uno llega y le dice a su hijo ‘te voy a

matar porque me rompiste la casa'”.

En este marco, consideró “ilegales” las escuchas judiciales de las que

surgió este audio, en referencia a que fueron dispuestas en el marco de una

investigación por la búsqueda del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi,

procesado por tráfico de efedrina y acusado de ser el autor intelectual de

denominado triple crimen de General Rodríguez.

A Dalbón también le pareció “triste” que “Clarín haya publicado toda una

página” referida a “su vida personal” en referencia a una foto donde el

abogado afirma que subió al Aconcagua “cuando ese mismo día se cumplían 20

años del asesinato de Cabezas, a lo que le dedicó dos renglones”.

Se refirió así a las repercusiones de una entrevista que brindó a un medio

mendocino donde afirmó haber escalado el Aconcagua, situación desmentida

luego por autoridades provinciales.

“A nadie le importa lo que yo hago en mi vida privada. Me tratan como una

‘celebrity’ a modo de distracción. Es todo un disparate”, sostuvo Dalbón.

Comentarios

Comentarios