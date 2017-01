Tandil pedirá la emergencia agropecuaria para el distrito

José Luis Rodríguez de la Secretaría de Desarrollo Económico Local, en diálogo con AM1560 explicó que “a partir de los incendios y la sequía se reunió la Mesa Local de Emergencia Agropecuaria a pedido de las instituciones agropecuarias como siempre se hace, porque hay que hacer el pedido para que se declare al partido de Tandil en emergencia”.

“La semana pasada se reunió la Mesa Local de Emergencia con las autoridades de la Federación Agraria, Sociedad Rural de Tandil, INTA, apicultores y otras entidades, porque los incendios, que es uno de los temas que tratamos afectaron a muchas colmenas y también a muchos productores agropecuarios”, explicó Rodríguez.

Indicó que “el tema del incendio es tratado a nivel provincial, por otra ley. Es una ley que prevé la ayuda con fondos en efectivo, ya sea el CFI, el Bapro y algunas instituciones financieras que se pondrán a disposición con fondos para aquellos productores afectados, no solo los productores apícolas, sino también los productores agropecuarios que han sufrido incendios de cereales, alambrados o instalaciones”.

“Para eso, aquel que quiere adherirse tiene que llenar una declaración jurada que está a disposición en la Dirección de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Local. Eso es lo concerniente a incendios”, agregó el funcionario.

“Lo que es sequía, que ya se está evaluando y pasamos a cuarto intermedio hasta el primero de febrero. De acuerdo a informes que hay de INTA y otras instituciones las pérdidas son irreparables. Si bien no se puede calcular cuánto, ya hay situaciones que son irreparables”, sostuvo más adelante.

Rodríguez se mostró convencido en que “seguramente el primero de febrero a las 8 cuando se reúna la Comisión Local de Emergencia Agropecuaria se va a pedir el pedido de emergencia para el partido de Tandil por sequía, quizás algunos cuarteles o todo el partido. Este pedido se eleva a la Provincia. Luego se reúne la Comisión Provincial y ahí se determina si se declara o no la emergencia. Para ello también seguramente habrá que llenar una planilla, una declaración jurada”.

Recordó que el trámite, por el momento que puede realizarse es para el caso de los incendios y los productores pueden llevar adelante el trámite por internet en la página del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. “Se imprime esa planilla, se llena y se trae a la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio de Tandil y nosotros la elevamos a La Plata”.

