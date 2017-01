No se pone atención en la salud de los trabajadores sino en reducir el reclamo judicial.

Por Héctor Recalde (*)

El presidente de la Nación ha decidido nuevamente empezar el año avanzando

y recortando los derechos de los trabajadores, a través del Decreto de

Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el actual sistema de Riegos de

Trabajo. Todo esto, sin esperar la discusión parlamentaria imprescindible y

a pesar de que un proyecto oficial sobre la materia ya obtuvo media sanción

en el Senado de la Nación, y solo restaba la discusión en la Cámara de

Diputados de la Nación. Para esto, el Poder Ejecutivo podía convocar a

sesiones extraordinarias, si es que existía la urgencia en la que el

presidente justifica la utilización del DNU. Sin embargo, anticipándose a

que en Diputados tanto los representantes gremiales de ambas centrales como

los diputados de distintas fuerzas políticas iban a oponerse a resignar

derechos adquiridos de los trabajadores, el presidente decidió tomar un

atajo preñado de inconstitucionalidad. Tanto es así que ya sobran las

expresiones de miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite

Legislativo que controla los DNU que anticipan el rechazo de este DNU el

próximo 2 de febrero.

El DNU 54/2017 viola la garantía de protección del artículo 14 bis, el

artículo 18 y el artículo 75 de la Constitución Nacional; choca con la

establecido en el artículo 99, que limita la utilización de la figura del

DNU a supuestos de excepción, que, como mencionamos, no se encuentran

reunidos; viola lo establecido en la Convención Americana de Derechos

Humanos en los artículos 25 y 26; por último, intenta invadir

jurisdicciones provinciales porque tiene como objetivo modificar códigos de

procedimientos locales con una ley nacional. Al mismo tiempo, el decreto

viola al derecho de acceso a la Justicia, al plantear la obligatoriedad de

pasar por un organismo administrativo integrado por médicos, no letrados,

que tienen que resolver cuestiones de derecho, es decir, que el trabajador

queda a merced de los médicos que están discutiendo -en la inmensa mayoría

de las veces situaciones- cuestiones jurídicas. De esta forma, se le dan

facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales, cuando la

experiencia nos indica que el trabajador sometido a ese sistema sufre una

verdadero “vía crucis”. No nos olvidemos que las ARTs son empresas con

fines de lucro y, lo que finalmente ocurre es que cuando se mezcla el lucro

con la seguridad social se produce un cortocircuito, como ya observamos

anteriormente en los años noventa, tanto con las ARTs como también con las

AFJPs.

Si actualmente el sistema no cumplía de forma eficiente con la atención de

los trabajadores que sufrían un accidente o una enfermedad derivada de su

actividad, este DNU solo agrava y profundiza las actuales fallas del

sistema. En vez de poner atención en la prevención y en el cuidado de la

salud de los trabajadores, en concordancia con el espíritu original de todo

subsistema de seguridad social, mediante la instrumentación de medidas

destinadas a la prevención de la siniestralidad laboral y, eventualmente, a

una adecuada reparación del trabajador damnificado, esta modificación pone

el foco en evitar y reducir el posible reclamo judicial de los

trabajadores, atento a responder de forma directa a los intereses de las

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

El derrotero de la ley de Riesgos de Trabajo comenzó con la flexibilización

laboral de 1991 y se profundizó en el año 1995 con la ley Nº 24.557, todo

con el espíritu de época de esos años, y por eso obtuvo tantas

declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Justicia, por lo que

es cierto que, para obtener estas declaraciones, en estos años aumentaron

los juicios laborales. Sin embargo, este DNU no traerá aparejada una

reducción de los mismos, sino lo contrario, y me atrevo a anticipar que la

justicia, en sintonía con los múltiples fallos dictados por la Corte

Suprema en la materia, resolverá la inconstitucionalidad del DNU 54/2017.

La gravedad de este pronóstico no reside sólo en el posible aumento de la

litigiosidad. Las múltiples y reiteradas violaciones a la Constitución, a

tratados internacionales y a leyes generan no sólo una gran inseguridad

jurídica sino que también atentan contra la institucionalidad del país que

tanto esfuerzo y sufrimiento nos ha costado recuperar y mantener.

El derecho a la seguridad social de todos los trabajadores es una conquista

materializada en la conciencia individual de cada trabajador como también

en las distintas organizaciones sindicales que nuclean y representan al

movimiento obrero, por lo que anticipo que este DNU pasará a la historia

como un intento, infructuoso, de alterar la relación entre capital y

trabajo, enmarcado en la concepción que el actual gobierno tiene de los

trabajadores y de sus derechos como “costos” laborales y no como parte del

pueblo para el cual debe gobernar.

(*)El presidente del bloque de diputados nacionales del PJ-Frente para la

Victoria.

