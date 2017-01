No pudieron determinar cómo fue asesinado el empresario por el estado del cadáver calcinado

Los médicos forenses que realizaron en la morgue de La Plata la autopsia de

los restos carbonizados hallados en Cañuelas reconocidos como del

empresario Roberto Fernández Montes, asesinado el sábado en el barrio

porteño de Caballito, no pudieron determinar aún la causa de la muerte por

el estado del cadáver, informaron hoy fuentes judiciales.

Como el cadáver está completamente carbonizado, los médicos legistas de la

Policía Científica bonaerense no pudieron encontrar en los pocos tejidos

que quedaron para analizar, si la víctima presentaba algún tipo de herida

provocada por golpes, arma blanca o arma de fuego.

Según las fuentes consultadas, tampoco se visualizaron daños óseos ni se

detectaron proyectiles en las radiografías.

“El cuerpo está muy carbonizado. No se pudo observar macroscópicamente cuál

fue la causa de muerte. Habrá que esperar los estudios complementarios”,

dijo un investigador judicial a Télam.

No obstante, el juez de instrucción porteño a cargo de la causa, Hernán

López, ya pidió a los responsables de la morgue de La Plata que remitan los

restos del cuerpo a sus colegas de la morgue judicial porteña, donde serán

reautopsiados y revisados por el Cuerpo Médico Forense.

El cadáver de quien ayer fue reconocido como Fernández Montes fue hallado

el domingo pasado en un camino vecinal de la localidad bonaerense de

Cañuelas.

El cuerpo estaba completamente calcinado y dividido en dos partes, ya que

aparentemente por el accionar de perros, la parte de la cadera y las

piernas fue separada del tronco y arrastrada hasta la calle de tierra,

mientras que la parte superior del torso fue encontrada a unos metros,

entre unos pastizales quemados.

Un rosario metálico que el empresario español usaba colgado en el cuello y

tenía colocado este cadáver fue lo que le permitió a los familiares

reconocer a la víctima.

