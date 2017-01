A 20 años del asesinato de Cabezas, su hermana Gladys recordó que “todos los asesinos están en libertad”

Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas, lamentó hoy que

“todos los asesinos están en libertad”, en referencia a los autores

materiales e intelectuales del asesinato del reportero gráfico de la

revista Noticias, muerto tras obtener una foto del empresario Alfredo

Yabrán, publicada en la revista Noticias.

A 20 años del asesinato, Gladys contó que “la familia lo recuerda todos los

días, por eso hoy es una especie de acompañamiento de la sociedad en el

recuerdo, pero es un día muy triste para el país en general porque da

cuenta de que los jueces son muy pobres en sus dictámenes ya que todos los

asesinos están en libertad”.

Tras recordar que “a (Gustavo) Prellezo lo dejaron libre porque dijeron que

era abogado y porque iba los domingos a misa”; y citar la libertad del ex

comisario de Pinamar Alberto “la Liebre” Gómez, “quien hasta hace muy

poquito te atendía en la comisaría frente a cualquier denuncia”, la hermana

de Cabezas analizó que “ellos (los asesinos) están convencidos de que

pueden mezclarse con la sociedad común”.

“Prellezo estudió Derecho en la facultad pública (Universidad de La Plata),

no en la cárcel”, ejemplificó y relató que “uno de los (denominados)

‘horneros’, trabaja en un estudio jurídico que es una prolongación de otro

que pertenece a uno de los abogados que los representó, (Fernando)

Burlando”.

“Todo esto hacen hoy los asesinos de Cabezas”, lamentó la hermana del

fotógrafo asesinado en el peor ataque a la libertad de expresión en

democracia.

Prellezo consiguió la prisión domiciliaria en 2010 y la libertad

condicional el 21 de diciembre pasado. Según la investigación judicial, fue

el autor material de los dos disparos que mataron a José Luis Cabezas el 25

de enero de 1997 en Pinamar. Además, se comprobó que fue él quien había

reclutado a “Los Horneros” y que había actuado bajo las órdenes de Yabrán

(con quien había mantenido reuniones) y de Gregorio Ríos, el jefe de

custodios del empresario.

En tanto, Gladys Cabezas convocó a la sociedad a participar de los actos

recordatorios que se realizarán “hoy a las 9 en Madariaga, en la cava”

donde fue encontrado asesinado el fotógrafo; y a las “20 en Pinamar, en el

monolito en su memoria, donde se plantará un pino”.

También explicó que se realizará una “muestra con fotos de José Luis, donde

se lo podrá ver como persona, en su interacción con la familia. No al

profesional que todos conocemos, sino al ser humano que asesinaron”.

Comentarios

Comentarios