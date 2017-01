Una asociación francesa denuncia la presencia de residuos tóxicos en pañales

La principal asociación de consumidores en Francia, Victoire N’Sondé,

denunció la presencia de residuos tóxicos en pequeñas cantidades en la

mayor parte de los pañales comercializados y reclamó su prohibición por el

riesgo potencial que hacen correr a los bebés, que son particularmente

sensibles, según anunció la agencia EFE.

En la investigación publicada hoy en una revista francesa online denominada

“60 millions de consommateurs”, se encontraron restos de diversos productos

“de toxicidad sospechosa o demostrada” en 10 de las 12 referencias de

pañales presentados como ecológicos analizados, aunque en cantidades

ínfimas, inferiores a los tolerados por la reglamentación.

Los dos productos en los que no se detectaron trazas de las sustancias

tóxicas que se buscaban fueron los de los supermercados Leclerc y los de la

marca “Love & Green”, que se presenta como ecológico.

Principalmente se hallaron componentes orgánicos volátiles, irritantes y

neurotóxicos como el tolueno o el estireno (ambos hidrocarburos), pero

también glifosfato, explicó la portavoz de la asociación Victoire N’Sondé,

que señaló que este último es el principio activo de un conocido pesticida,

el Rondup.

La asociación reclamó su prohibición con el argumento de que los umbrales

reglamentarios se han fijado por los riesgos en caso de inhalación, y que

por el momento no hay una evaluación sobre el impacto de unas materias que

están en contacto con la piel del bebé de forma continua.

Los autores de la investigación consideraron que esos tóxicos pueden

aparecer por su utilización durante los procesos de fabricación, y en

particular para blanquear la celulosa. También especularon con que los

pesticidas pueden ser los utilizados para el cultivo de las plantas de las

que se obtiene la celulosa.

“60 millions de consommateurs” lamentó que la normativa en vigor no obligue

a detallar la composición de los pañales, a diferencia de lo que ocurre con

los cosméticos.

Comentarios

Comentarios