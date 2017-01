La concejal Alexander dijo que también información sobre las cocinas de Paco

La concejal del Frente Para la Victoria y presidenta de la Comisión de Seguridad del HCD en diálogo con AM1560 expresó que ella también tiene información sobre las cocinas de Paco en concordancia con lo expuesto por el Padre Fernando y que generaron un revuelo en la comunidad.

“Yo también tengo información sobre las cocinas de Paco. Ese es otro de los temas que tenemos que mejorar y trabajar desde la prevención”, expresó la edil al ser consultada sobre lo expresado por el religioso.

“Todos los concejales e inclusive todos los funcionarios públicos, los medios; los que estamos expuestos con la comunidad somos receptores, los padres, la iglesia somos receptores de situaciones de violencia o de delitos permanentemente”, señaló la edil y dijo que “es necesario que esa información que recibimos tenga un protocolo de actuación para que verdaderamente llegue esa denuncia al lugar que corresponde que es la justicia. Por lo tanto ese circuito donde yo recibo una denuncia debo transmitirla correctamente para que de esa denuncia el juez pueda realizar distintas intervenciones hasta llegar al objetivo. Es necesario que lo aceitemos y que lo pongamos en marcha”.

“De eso también hablé la semana pasada con la Secretaría de Protección Ciudadana, de tener un trabajo de aceitar esos circuitos de información porque muchas veces las personas no hacen la denuncia directamente, porque pueden tener las personas que les roban en el barrio, pero si se animan a hacer un circuito de denuncia con otro tipo de reparos que les permita llegar al objetivo y nosotros tenemos que saber cuál es el protocolo de actuación para que esa denuncia no quede flotando en el aire y que si o si sea un motivo de posterior investigación”, agregó Alexander.

La presidenta de la Comisión de seguridad dijo “hablé con Tiffner la semana pasada, la semana que viene nos vamos a reunir y mañana (por hoy) nos reuniremos con los integrantes de la comisión con Luis Albertario para conocer el movimiento de las últimas semanas y días; asesorarnos, hacer devoluciones de lo que nos dice la gente sobre la policía en los allanamientos”.

“En principio hay diversidad de situaciones, hemos tenido acá denuncias de familiares o de lugares que han allanado y que la penetración de la policía, según las denuncias, no ha sido de una manera correcta. Hemos tenido la posibilidad de saber que se han encontrado elementos en los allanamientos. La gente está muy enojada con la justicia, pero entiendo que la justicia debe hacer un procedimiento tener pruebas concretas para encarcelar a quienes se lo merecen”.

“Cuando la justicia se pone en marcha el delito ya está. Desde funciones de la comunidad tenemos que prevenir, buscar cuales son los lugares donde se arman y desarman motos. Hay lugares específicos, hay que hacer trabajo de inteligencia, prevención” indicó la edil y fustigó que “necesitamos seis meses para que se implementen las cámaras. Hay que buscar el circuito de distribución y consumo de droga. Ello llevaría a que el delito vaya para atrás”, agregó.

