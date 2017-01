Especialistas recomiendan no interactuar con los animales varados, tras la muerte de un delfín

Tras la muerte del delfín en el balneario bonaerense de San Bernardo, donde

el animal murió luego de que los turistas lo sacaran del agua para tomarse

una foto, especialistas en vida marina recomiendan no interactuar con los

ejemplares para no aumentar el estrés y dar aviso a las autoridades.

“Lo primero que hay que hacer es no intervenir y llamar a las autoridades

que en este caso es Prefectura Naval Argentina, que tienen competencias

para hacerse cargo porque hacen cursos para ello”, aseguró a Télam Sergio

Rodriguez Heredia, responsable del centro Provincial de Rescate y

Rehabilitación de Fauna Marina, de la Fundación Mundo Marino, y agregó que

“son situaciones muy complejas porque la gente lamentablemente por ayudar

termina haciendo las cosas mal”.

En el mismo sentido se expresó Mariano Sironi, director científico del

Instituto de Conservación de Ballenas, que afirmó que “no hay que hacer lo

que hizo la gente en San Bernardo”.

“La manipulación del animal seguramente contribuyó a su muerte, lo que hay

que hacer es quedarse lejos del animal sino le aumentan el estrés”, agregó.

La noticia de la muerte del delfín, de la especie franciscana o del Plata,

se conoció luego de que una mujer que veraneaba en San Bernardo subió un

video que se viralizó en las redes sociales donde se ve a una decenas de

turistas sacándose fotos con el animal.

“Lo dejaron morir, nadie lo metió en el mar”, comentó la mujer en

declaraciones televisivas.

“Si no hay ninguna autoridad, lo que se recomienda hacer es retirarlo del

agua y ponerle encima una toalla húmeda, porque si está enfermo y se lo

devuelve al mar se puede terminar ahogando. Igualmente, hay que analizar

cada caso porque hay que ver por qué llegó a la costa”, explicó Rodríguez

Heredia.

En tanto, Sironi recomendó no acercase al cetáceo y aclaró que “la

prioridad es la seguridad de las personas, es un animal salvaje y puede

producir daños”.

Ambos especialistas recordaron que estos episodios con los delfines

franciscanas son comunes en las playas de Sudamérica.

“Es un delfín costero, se encuentra en el océano Atlántico desde Brasil

hasta Río Negro”, informó Rodríguez Heredia.

En tanto, lamentaron la muerte de este espécimen ya que se trata de un

animal que se encuentra en peligro en la región, amenazado por la

contaminación del agua y por las redes de pesca.

“Es una especie en protección, está en un estado vulnerable de

conservación”, aseguró Sironi.

El Organismo Ambiental de la Provincia (OPDS) advirtió que la manipulación

o captura animal están prohibidas por legislación nacional y provincial, y

que pueden ser penadas las personas que intervengan.

En el verano del año pasado ocurrió un episodio similar en Santa Teresita,

donde murió otro delfín por culpa de un grupo de turistas que encontraron

una cría cerca de la orilla y la sacaron del agua para tomarse fotos.

