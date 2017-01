Advierten consecuencias “devastadoras” para millones de mujeres tras el decreto antiaborto de Trump

Las consecuencias del decreto que firmó ayer el presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, y que prohíbe el uso de fondos del gobierno para

subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el

extranjero, pueden ser “devastadoras” y “catastróficas” para millones de

mujeres en el mundo, según profesionales de la salud y legisladores.

El decreto, uno de los tres primeros que rubricó Trump en su administración

y que retoma una política republicana de la década de 1980 que Barack Obama

canceló en 2009, prohíbe otorgar fondos estadounidenses a ONGs

internacionales que ofrezcan o asesoren sobre planificación familiar y

salud reproductiva, incluido el aborto.

Los fondos no son específicamente para la interrupción de embarazos no

deseados.

Previo a esto, Estados Unidos invertía unos 600 millones de dólares anuales

en asistencia internacional para programas de planificación familiar y

salud reproductiva, lo que permitía a 27 millones de mujeres y parejas

acceder a servicios y suministros de anticonceptivos.

A partir de este decreto, la realidad se revierte. Esta medida afectará

principalmente a la rama internacional de Planned Parenthood, una ONG

estadounidense que proporciona servicios de salud reproductiva en más de

180 países y que es el blanco de los ataques de los republicanos.

Según la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, una de las

primeras en alzarse contra la medida, “el restablecimiento de esta política

ignora décadas de investigación y pone la ideología por encima de las

mujeres y las familias”.

Es que la concesión o no de fondos gubernamentales a los grupos pro aborto

en el exterior es desde hace tiempo motivo de un tira y afloje político

constante, ya que se autorizan durante mandatos demócratas y se prohíben

con los republicanos.

“Sabemos que cuando los servicios de planificación familiar y los

anticonceptivos son fácilmente accesibles, hay menos embarazos no

planificados, muertes maternas y abortos. Y cuando las mujeres tienen

control sobre su salud reproductiva, mejora la salud a largo plazo de las

madres y los niños y crea un beneficio económico duradero”, explicó la

senadora.

Como un guiño a quienes están contra la legalización del aborto y el

derecho a decidir, Trump firmó este decreto un día después de una fecha

conmemorativa clave: el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema legalizó el

aborto en los Estados Unido tras el histórico fallo Roe vs. Wade. Estados

Unidos es el donante más grande con casi $ 3.000 millones de dólares que

invierte en salud reproductiva a través de la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID).

Una de las ONGs que trabaja la salud reproductiva a nivel mundial y que

recibe dinero de Estados Unidos es la Federación Internacional de

Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).

Según declaraciones al diario británico The Guardian, desde IPPF

sostuvieron que tras este decreto podrían perder hasta 100 millones de

dólares que reciben de Estados Unidos y ni un dólar de ese aporte “se usa

para servicios de aborto”.

“Sería devastador”, afirmó Amu Singh Sijapati, presidente de la Asociación

de Planificación Familiar de Nepal, miembro de la IPPF, que utiliza fondos

para capacitar a trabajadores de la salud y abrir clínicas en zonas remotas

del país para entregar anticonceptivos de acción prolongada a mujeres

desfavorecidas.

“Los recortes de fondos significarían que no podemos apoyar el esfuerzo del

gobierno de Nepal en salud y derechos sexuales y reproductivos. Además, no

podríamos administrar clínicas, ni capacitar a trabajadores. El impacto

también significa que perderíamos personal médico esencial”, agregó

Sijapati al diario británico.

Desde la ONG internacional Marie Stopes, que trabaja en 37 países y que

ayuda a las mujeres a “tener hijos por elección y no por azar”, sostuvieron

que la decisión de Trump es “catastrófica” y serán las mujeres en países en

desarrollo “las que paguen el precio”, afirmó su vicepresidenta Marjorie

Newman-Williams a la cadena CNN.

De acuerdo a ella, la pérdida de sus servicios podría causar “6,5 millones

de embarazos no deseados, 2,2 millones de abortos, 2,1 millones de abortos

inseguros y 21,700 muertes maternas” y más de 1,5 millones de mujeres no

tendrán ayuda anticonceptiva.

“Los intentos por detener el aborto a través de leyes restrictivas -o

mediante la retención de la ayuda a la planificación familiar- nunca

funcionarán, porque no eliminan la necesidad de las mujeres de abortar”,

agregó Newman-Williams.

Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos,

agregó en un comunicado que esta prohibición “sólo llevará a aumentos en

los embarazos no deseados, abortos inseguros, muertes maternas y de los

recién nacidos”.

El ex presidente George W. Bush ya había vetado esta ley en 2001. En ese

momento, para IPPF el cambio fue significativo y afectó sus programas por

años.

Según EngenderHealth, una organización mundial de la salud de la mujer, por

los recortes de la era de Bush no hubo acceso a anticonceptivos en más de

20 países en desarrollo de Asia, África y Medio Oriente. Además,

despidieron personal médico y se redujeron programas de planificación

familiar, de VIH y programas de salud materno-infantil.

