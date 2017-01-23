Se disputó el Gran Premio Roque Crispin

El domingo último con la organización del Tandil Cicles Club se llevó a cabo el Gran Premio de Tandil en la pista “Ludovico Ots” con gran cantidad de participantes y público que se acercó a presenciar las competencias del intenso programa.
AFICIONADOS MAYORES
1º FABIAN AMOZ AYACUCHO
2º FLAVIO LOPEZ TANDIL
3º GUSTAVO CONTRERAS AYACUCHO.
4º CARLOS PIAZZA AZUL
5º DANIEL BALDOVINO CACHARI
AFICIONADOS MENORES
1º WILLIAMS BRUN OLAVARRIA
2º JUAN FIGUEROA AYACUCHO
3º CLAUDIO ZAPICO TIERRA DEL F.
4º OSCAR RAMIREZ TANDIL
5º MAXIMILIANO BOZZOLO NECOCHEA
6º GUSTAVO TOBAL LOBERIA
INFANTILES PRUEBA PARTICIPATIVA – RECREATIVA
2004 MAGALI AGUIRRE BALCARCE
2005 JULIAN AGUIRRE CACHARI
2005 TEO SEQUEIRA OLAVARRIA
2008-9 JOAQUIN RUBINO TAPALQUE
2008-9 CARLOS JAIME AYACUCHO
2008-9 MILENA JUAREZ AZUL
2008-9 JOSE ALTAMIRANO BALCARCE
2011 BENJAMIN CROCCI RAUCH
2011 JAIME STORINO AYACUCHO
JUVENILES Y PROMOCIONALES
1º NICOLAS LUSTAU LAPRIDA
2º JUANMAZZOLA LAS FLORES
3º FRANCO AZIMONTI AZUL
4º MATIAS ARGEL AYACUCHO
MASTER D
1º FABIAN AMOZ AYACUCHO
2º PEDRO A AGÜERO MDP
3º FRANCISCO I POSSE STA.CLARA
4º JUAN RAVINA R. LAS FLORES
5º JUAN CHAMBERS AYACUCHO
MASTER C
1º MIGUEL DIAZ GRAL. ALVEAR
2º FRANCISCO POSSE OLAVARRIA
3º CARLOS BARRAGAN RAUCH
4º ROBERTO MARTINEZ NECOCHEA
5º LUCIO ROMERO LOBERIA
6º GUSTAVO TOBAL LOBERIA
MASTER B
1º PABLO CONTRERAS AYACUCHO
2º FERNANDO BIGNAU AZUL
3º GUSTAVO ULLOQUE TAPALQUE
4º ROBERTO VALERGA LOBOS
5º CRISTIAN DE LA VEGA AYACUCHO
6º ROBERTO RUSCIOLELLI CACHARI