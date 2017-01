Las Cuatro avenidas es la zona más conflictiva del delito en el arranque del 2017

El funcionario policial dijo que se recibieron denuncias por 20 casos de robo a mano armada por parte de motochorros. Confía en que se reunirán elementos para complicar la situación de los sindicados por estos delitos. Explicó que en las últimas ha bajado el índice delictivo.

El comisario Mayor, Luis Albertario, flamante jefe de la Departamental de Tandil recibió a LA VOZ en su despacho para hablar sobre la labor que está llevando adelante con el personal a su cargo, los recientes hechos delictivos y la estrategia para intentar bajar el delito en la ciudad.

Ha comenzado de manera intensa su labor al frente de la Departamental?

Para eso hemos venido para tratar de solucionar los problemas de la ciudadanía de Tandil y que la gente trate de vivir un poco mejor.

Asumió en un momento que la gente estaba intranquila por varios hechos delictivos?

No estaba al tanto de esa situación, si ese fin de semana que yo asumí hubo once hechos puntualmente de motochorros y ahí tuvimos que reestructurar toda la gente que teníamos y a través del mapa delictual reforzar e incrementar operativos.

Llevaron adelante un megaoperativo el fin de semana y que fue positivo?

Efectivamente, esto fue en conjunto con el Juez de Garantías en feria, doctor José Alberto Moragas y el fiscal en feria, doctor Luis Piotti.

A raíz de una investigación que se llevó a cabo en el transcurso de toda esa semana se reunieron elementos probatorios para realizar los ocho allanamientos, los cuales arrojaron resultado positivo con secuestros de motos utilizadas en los hechos cascos, gorras, billeteras, carteras como así también otros elementos que corresponderían a hechos anteriores bajo la modalidad escruche.

Al ser consultado sobre la decisión de la justicia de dejar en libertad a los imputados y la reacción adversa de la ciudadanía por esta medida, expresó “fueron aprehendidos por razones de necesidad y urgencia. El fiscal tiene 24 horas para resolver la situación. Quedaron en libertad pero siguen involucrados en la causa y seguramente, seguramente no, ya dictaminó medidas que en la semana se van a ir practicando con respecto a las víctimas y damnificados tanto de los hechos de la modalidad de motochorros como los de escruche”.

Admitió que “hay alrededor de 20 hechos por robo a mano armada de los motochorros que han sido denunciados ya sea en forma verbal y escrita”.

El funcionario policial dijo que ya desde este lunes se empezaron a presentar damnificados a reconocer los efectos que fueron secuestrados en el marco de los 8 allanamientos. “Nos va a llevar seguramente toda la semana y en base a eso se elevarán las actuaciones al fiscal que va a resolver”

Ha bajado el índice delictivo por estas horas?

Gracias a Dios se ha frenado, continuamos los operativos se han redoblado los esfuerzos. De acuerdo a las reuniones que he mantenido con los titulares y los gabinetes de prevención. Hemos redoblado los operativos que son dinámicos en forma y en distintos lugares y en forma sorpresiva.

Al referirse a las zonas más conflictivas de la ciudad no dudó en señalar que “las tenemos dentro de las cuatro avenidas, hoy por hoy, pero sin descuidar el resto de toda la planta urbana”.

Más efectivos

El jefe de la Departamental explicó que en el marco del Operativo Sol la dotación policial de Tandil se incrementó en 160 efectivos que fueron reesctructurados de acuerdo a la problemática que teníamos y de cumplir funciones estáticas empezaron a cumplir funciones de operatividad.

