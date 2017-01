Realizarán muestra sobre derechos humanos en Tandil

Elena Ferreira, secretaria de Derechos Humanos de la Asociación Personal Legislativo (APL) del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Nación vino a Tandil y en visita a los estudios de AM1560 en diálogo con Marianela Dámico e Isabel Subirá, confirmó que llegará a Tandil una muestra itinerante de arte sobre DDHH.

Tras valorar a la ciudad como destino turístico dijo que el descanso en la ciudad por estos días le vendrá bien para recargar pilas para un 2017 que se presume difícil para los trabajadores.

De sus vínculos con Tandil expresó que tiene contactos con la familia Vistalli, con Enrique y su hija Agustina.

Además informó que se reunió con la concejal del Frente Para la Victoria, Corina Alexander y concurrió con la edil hasta el centro clandestino de detención conocido como “La Huerta” que pertenece al Ejército.

También se reunió con referentes de las agrupaciones sobre diversidad sexual y género. Expresó que la secretaría en la que se desempeña en el gremio fue creada en el 2015, junto a otras como cultura y prevención de las adicciones, y otras novedosas en el campo sindical.

Al designar una mujer en Derechos Humanos “habla de la apertura del gremio a cuyo frente se encuentra Di Próspero”.

“Trabajamos también con Derechos Humanos en la CGT, se piensa que al hablar de derechos humanos se vincula a la desaparición de personas, pero son muchos los derechos humanos que se vulneran por ejemplo en el caso de la violencia de género”.

“Hacemos trabajos con otros sindicatos, hasta hace un año que se abrió una CGT tripartita, lo hicimos en la secretaría de Derechos Humanos en la CGT de Caló que conducía Barbeito de Molineros en el área de derechos humanos”, indicó.

Contó que “hicimos seminarios, trabajamos con la oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

Tenemos 9 desaparecidos trabajadores en el Congreso de la Nación, recuperamos legajos, hay una comisión para recuperar nuestra identidad, se buscan legajos para conocer la verdad de lo que pasó. Cuando uno deja de trabajar queda el legajo, se le devuelve la verdad a su familia y se entrega a su familia donde consta que se trata de un detenido desaparecido por cuestiones políticas luego de un decreto que firmara la ex presidenta”.

“Se recuperaron los restos de un trabajador que estaba en la Biblioteca en el marco del Plan Cóndor fue secuestrado en Uruguay y asesinado en Paraguay. Se repatriarán los restos y se le rendirá el correspondiente homenaje. Hubo muchos trabajadores que resistieron y sufrieron todo tipo de atropellos y vejámenes, cortarles la luz y que salgan a oscuras”, narró sobre la época oscura del país y los atropellos contra los trabajadores del Congreso.

“Quisimos reconstruir eso y convocamos a trabajadores que estaban hicimos un acto para que cinco trabajadores contaran sus experiencias. Después de eso, otros compañeros estuvieron en el acto y ellos mismos o los padres habían pasado por eso y que después de 30 años se podía hablar sobre eso. Es importante conocer las historias particulares de cada uno”, argumentó más adelante.

Asimismo dijo que “recorrí la Huerta y Quinta de Méndez, la Huerta es muy impactante. Estuve en varios lugares, como la Esma, el Olimpo, automotores Orletti, lugares muy fuertes o el Centro Zeballos que está muy cerca del Congreso. Lo que me pasó en la Huerta fue impresionante porque uno se imagina tantas personas de Tandil y la zona que pasaron por ahí y uno puede creer que haya tanta crueldad”.

“Me reuní con la presidenta de derechos humanos del HCD, Corina Alexander estuvimos acercado posiciones sobre la cultura de los DDHH. En diciembre hicimos una muestra itinerante y seguramente el primer lugar que visitará será Tandil. Es una muestra que consiste en una serie de fotos de Gustavo Molfino que es un trabajador de la Cámara de Diputados de la Nación con una historia trágica de su familia con hermanos y hermanas desaparecidas, su mamá asesinada y es un fotógrafo que aporta todo su trabajo en los juicios de lesa humanidad” detalló la dirigente gremial.

Sostuvo que “hace un seguimiento, además de las fotos que les saca a las Madres, a las Abujelas, a Hijos, hace un seguimiento de las personas que han sido juzgadas y tienen que cumplir con la prisión domiciliaria, porque ahora son ancianitos, pero cuando cometieron los delitos no eran ancianitos y sabían lo que hacían, pero bueno, ese es otro tema. Entonces él lo que hace es seguirlos y ver que cumplan y si no cumplen él los denuncia con sus fotos. Esa es una parte de la muestra”.

“La otra es cuadros, pinturas de Carlos Giusti que enseña en Sierra de la Ventana. Es un militante de los ’70 y pone todo su esfuerzo y militancia en esto. El perdió muchos compañeros, muchos amigos que están desaparecidos o han sido asesinados y encontró esto para resistir a todo este dolor, entonces enseña, hace muestras y ahora está haciendo murales también y va a dar clases en el sindicato de muralismo por los DDHH. Ya lo hablé con Corina que a su vez lo conversó con el presidente del HCD, que lo autorizó y se dará en marzo en el marco de la fecha por la memoria”, enumeró.

También mantuvo encuentros con representantes de diversidad sexual y ex combatientes de Malvinas que tratan de revertir el dolor que llevan adentro informando sobre las cuestiones vinculadas a las islas y las vivencias que atravesaron en el conflicto y luego superar los problemas derivados de las consecuencias de la guerra.

