No quedó ningún detenido de los aprehendidos en operativos contra motochorros

Este medio pudo confirmar que ninguna de las 9 personas aprehendidas quedó detenida. Sólo dos mujeres declararon por amenazas y resistencia a la autoridad. Uno de los involucrados en los procedimientos mediante whatsapp anunció su liberad y ello molestó a los foristas.

Ninguno de los aprehendidos en los procedimientos del megaoperativo policial del sábado quedó en calidad de detenido y los nueve recuperaron la libertad en las últimas horas, lo que motivó el enojo del Foro de Seguridad que hizo llegar un comunicado e inclusive remitió una captura de whatsapp, donde uno de los aprehendidos avisa de su libertad con un irónico mensaje “afuera que adentro llueve”.

Sólo dos mujeres que fueron aprehendidas prestaron declaración en el marco de una causa por “amenazas” y “resistencia a la autoridad”, aunque ninguno fue citado a declarar en la causa por robo.

EL PROCEDIMIENTO DEL SABADO

Las diligencias se cumplieron por espacio de casi cinco horas a partir de las 5.30 de este sábado y se llevaron adelante en en Dhers al 300, Fortineros al 300, Picheuta al 200 (en dos domicilios), Del Libertador al 200, Garibaldi al 1200, Vicente López al 2400 y Doering al 100.

El Comisario Mayor Luis Albertario, resaltó que “esto es lo que le dije a la gente el día de la movilización, cuando reclamaban por seguridad, que las investigaciones avanzaban, pero en ese momento no les podía dar detalles”, y destacó que “desde el lunes, tuve una entrevista personal con el fiscal (Luis Piotti) y el juez (de Garantías, José Moragas), se trabajó mucho a lo largo de la semana y se efectivizo a partir de los allanamiento de esta mañana”

También contó que “se secuestraron muchos elementos probatorios, estamos en el buen camino, hay que seguir trabajando. Esto es día a día, ahora hay 9 aprehendidos, algunos por los hechos directamente, otros por resistencia a la autoridad, vamos a seguir trabajando en la prevención para minimizar los delitos y cuando existen en la investigación para esclarecerlos”.

Aseguró el Jefe Departamental que “afortunadamente, no hubo personal policial lesionado, tampoco hubo patrulleros rotos y no hubo terceros lesionados. Esto es también lo positivo del operativo, no solo en el resultado por los hechos investigados, sino en cuanto al operativo en sí mismo”.

Al consultarlo sobre los aprehendidos, reconoció que “hay 9, de los cuales uno es menor y hay dos mujeres. Todos a disposición de la justicia. Algunos aprehendidos por los hechos y secuestro de los elementos probatorios. Y otros por resistencia a la autoridad”

Al dar detalles de los allanamientos dijY adelantó en declaraciones a Abchoy que “en el transcursos del día van a tener todos los elementos secuestrados al detalle. Podemos adelantar que se encontraron plantas de marihuana, semillas y picadura de la misma sustancia, 8 motos, varias relacionadas directamente con los hechos de arrebatos modalidad motochorros. Algunas de ellas con pedido de secuestro”.

Y “elementos en relación con estos hechos, como tarjetas de crédito, billeteras, carteras, dinero”, y a otros hechos anteriores, de distinta modalidad, “como televisores, minicomponentes, cañas de pescar, hasta un alambrado perimetral, una bordeadora, bicicletas, un cuadro de bicicleta, motos desarmadas, y motos partes en gran cantidad”, e incluso “cascos y gorras utilizadas durante los asaltos”.

DAMNIFICADOS

Los que hayan sufrido un hecho delictivo en las últimas semanas, deberán presentarse a partir de este lunes en la comisaría Primera, para que les exhiban los elementos secuestrados.

Recuadro

Indignación del Foro de Seguridad

Desde el Foro de Seguridad remitieron capturas de pantallas de whatsapp donde uno de los liberados da cuenta de su salida de la comisaría.

Fue uno de los aprehendidos, sospechados de tomar parte en los hechos delictivos que tuvieron en vilo a la ciudad en los primeros días del año.

El comunicado del Foro:

Adjuntamos Captura de pantalla del WhatsApp de los detenidos y liberados en los allanamientos de la madrugada del 21/01: SE BURLAN de la Policía, de las Autoridades Judiciales, de sus Víctimas, de Vos, de Mí, de Todos. Son los dueños del Pueblo !!!!

DALE QUE VA, TODO SE IGUAL !!!

Comentarios

Comentarios