La FEB advirtió: “después dicen que tomamos de rehenes a los alumnos”

Tanto la Federación de Educadores Bonaerenses como el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación advirtieron la necesidad de acelerar la negociación paritaria 2017 y se desligaron de responsabilidad si después los chicos no pueden retomar el ciclo lectivo por un conflicto que puede evitarse.

La FEB disparó: “después dicen que tomamos de rehenes a los alumnos”, en alusión a un posible paro si la gobernadora María Eugenia Vidal no activa los mecanismos para acordar la pauta salarial.

Y aludieron a que los diputados se incrementaron un 50 % el presupuesto mientras que a los docentes siguen esperando una convocatoria.

El sindicato señaló que el Gobierno “pretende discutir en Febrero un aumento del 18 % en cuotas, sin considerar la pérdida salarial de 2016”.

A su turno, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, fustigó la falta de diálogo del Gobierno Provincial y puso en duda el inicio del ciclo lectivo: “la situación en educación es grave y preocupante debido a la ausencia del llamado a paritarias y al ajuste que hay en el área educativa”.

Baradel sentenció que “estamos sin convocatoria a paritaria en la Provincia, con recorte del presupuesto y el anuncio de Esteban Bullrich que va a desconocer la paritaria nacional. Además, denunciamos el despido de 2600 tutores académicos y la no continuidad del Plan Nacional de Formación Docente”.

Asimismo, el secretario general le exigió al Gobierno: “deberán recuperar la pérdida salarial de este año que en promedio es de 8 puntos y hablar que la inflación durante este 2017 va a estar entre el 25% y el 30%”.

A su vez, aseguró: “No vamos a aceptar la imposición del Gobierno con este techo del 20%, porque es imponer una baja del salario. Además van a venir con todo el proyecto de flexibilización laboral que lo vamos a rechazar de plano, sin ninguna duda”.

Por último, Baradel afirmó que “el Gobierno de María Eugenia Vidal recortó el presupuesto en un 3%, esto significa que el sistema educativo no va a contar con 16.550 millones de pesos” y denunció fuertemente: “Quieren generar condiciones para el deterioro de la Escuela Pública y esto no lo vamos a permitir”.

