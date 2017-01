Incendio destruyó 1.000 hectáreas de cerros y la lluvia trajo alivio

Intensa labor desplegaron los bomberos de nuestra ciudad y Vela para combatir un incendio en la zona del Cerro La Virgen que llegó hasta la cantera Tartagal de la firma Equimac. Las llamas comenzaron el sábado a las 10 y se logró el control del fuego cerca de las 18.

El subcomisario Ramón García, jefe del Cuartel Central de Bomberos confirmó a este medio que el fuego ocurrido en la zona del Cerro La Virgen afectó unas 1.000 hectáreas y no hubo que lamentar víctimas personales.

Destacó el funcionario policial que se comenzó a trabajar a las 10 del sábado con personal de Bomberos Voluntarios de Vela, Cuartel Central y Villa Italia, lográndose controlar el siniestro alrededor de las 17 de la antevíspera.

Sin embargo, por causas no establecidas, dos horas después se reinició el fogo ígneo con un frente de kilómetros. Las llamas pudieron ser controladas a las 18 de hoy y ayudó la lluvia, discontinua hasta ese momento que se registró en el Cerro La Virgen.

El fuego desatado en la zona del Cerro la Virgen, ayer al mediodía llegó a inmediaciones de la cantera Tartagal con llamas altísimas que se propagaban con suma rapidez por la acción del viento y la sequía de la vegetación producto de la falta de lluvias en la zona.

Un trabajador rural de a caballo, acompañado el frente del fuego cuidando que los vacunos, arriados previamente al alambrado del camino de acceso a la cantera, no volvieran a acercarse al fuego y la hacienda sufriera la acción devastadora de las llamas y el intenso calor como así también el denso humo que se observaba desde varios kilómetros.

El fuego pasó por el costado de la base de campamento del Cerro La Virgen sin que tuvieran que tomarse medidas de acción directa de quienes acampaban en el bello lugar al pie de la sierra.

Los animales silvestres también escapaban desesperados del fuego, entre ellos varios zorros que abandonaron la zona del cerro buscando cobijarse en algún seguro de las llamas aún a sabiendas de otros riesgos como por ejemplo los perros que hay en la zona de la cantera.

Vivienda y auto

También en horas de la mañana, los servidores públicos que estaban con una guardia mínima en el Cuartel Central debieron concurrir a las 5.40 al domicilio ubicado en San Francisco 953 por un principio de incendio en una casa y un auto.

