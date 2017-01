“El Pueblo quiere saber de qué se trata” sobre la planta generadora de energía para Tandil

El profesor Eduardo Ferrer, concejal (mc) se refirió a la posible instalación de la central termoeléctrica y puso reparos sobre dicho proyecto impulsado desde la Usina con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo

Los ciudadanos tandilenses han sido sorprendidos con la noticia aparecida en los distintos medios de comunicación referida a la instalación de una planta generadora de energía para Tandil. Mucha superficialidad en la primera información oficial que trae como consecuencia el planteo de interrogantes a los distintos representantes de la sociedad local: (concejales, instituciones y organizaciones que se interesan por las problemáticas ambientales en nuestra ciudad) indicó Eduardo Ferrer en el comienzo del escrito enviado a LA VOZ.

Algunas consideraciones

Los problemas de contaminación están tomando una atención creciente en la Argentina y por supuesto en Tandil, que en ocasiones su población ha sido testigo de estas cuestiones.

Es importante en este tipo de proyectos tener en cuenta dos cuestiones básicas para su instalación y desarrollo. En primer lugar, el estudio de los distintos componentes que pueden ser perjudiciales y contaminantes para el ambiente y por otro lado la opinión y demanda que la sociedad tiene sobre la construcción de estas térmicas.

En este contexto seguramente los estudios de los organismos reguladores nacionales (ENRE) provinciales (OPDS) y normativas locales (PDT) deberán estar presentes en todos los análisis y debates que se realicen de “cara” a la construcción de una planta, que por otra parte, su instalación, no debe ser tomado como un hecho consumado.

Aún más, es importante contar con la información de los organismos descriptos, y también del sector científico (que podría proceder de nuestra Universidad) para poder obtener datos más certeros con respecto a los factores de emisión, diagnósticos vinculados a las distintas fuentes de la contaminación, como así también, establecer fortalezas y debilidades en cuanto a la instalación de estas plantas generadoras de energía en la ciudad.

Algunos interrogantes

Ahora bien, es obvio que frente a esta noticia surjan distintos interrogantes por ejemplo:

La planta se instalaría sobre la Ruta Nacional 226 entre la rotonda de la Ruta 30 y la Base Aérea en un predio de 8 hectáreas. ¿Quien eligió el lugar?, porque si el argumento es las cercanías con el gasoducto o con la subestación que está construyendo la Usina, parece una decisión poco seria. Se conoce por diversos trabajos de investigación que las chimeneas de estas centrales emiten continuamente diversos tipos de gases que pueden contener químicos contaminantes y por otra parte pueden depositarse cerca o lejos de las fuentes de emisión, en este sentido ¿se realizaron algún estudio de los vientos para la elección del lugar? o nuestra ciudad será el destino de las emisiones. Es sabido de los significativos niveles de contaminación en el aire relacionados con el efecto invernadero que provocan las centrales termoeléctricas.

Otro tema es el agua. Se sabe concretamente la cantidad que demanda este proyecto ¿de dónde se la extraerá y con qué metodología? Además, los efluentes producto de las Purgas de calderas que corresponde al agua eliminada periódicamente con químicos empleados para evitar la corrosión, o la desmineralización de aguas que ingresan a las calderas para producir vapor y no afectar los equipos, proceso que se logra a través de resinas de intercambio iónico que remueven cationes y aniones del agua cruda; resinas que por otra parte se regeneran utilizando un ácido fuerte, tal como el ácido sulfúrico, o una base fuerte, tal como el hidróxido de sodio.

Por otra parte, estos residuos industriales líquidos generados por una central termoeléctrica que generalmente son descargados directamente sobre cuerpos de agua, sin tratamiento previo, pueden provocar impactos ambientales negativos. Estos efluentes, ¿serán volcados en el maltratado arroyo Langueyú? que ha sido depositario durante muchos años de todo tipo de contaminación.

Entonces, porque existen más dudas que certezas, se quiere saber, si el proceso de producción de energía será a ciclo combinado gas/fueloil; qué tipo de emisiones producirá y cómo se reducirán y mitigarán.

Igualmente, si la energía generada en Tandil sería inyectada al Sistema interconectado Nacional y su función será crucial para comenzar a solucionar la problemática de los reiterativos cortes de servicio en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires. Se justifica la instalación de esta central en nuestra ciudad ¿Por qué? ¿Tandil tendrá prioridad para la provisión de energía? ¿A qué precio le vamos a comprar?

La participación ciudadana y las cuestiones legislativas

Seguramente la clase política local, las organizaciones, las instituciones y los interesados en las problemáticas ambientales realizarán diferentes lecturas sobre la probable instalación de la central energética para Tandil.

También para salud democrática, un mecanismo que puede utilizarse es la Audiencia Pública, herramienta importante para ampliar la transparencia de los actos de gobierno, pero fundamentalmente porque habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados por una decisión de la Administración, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva con relación a la medida que habrá de adoptarse.

Del mismo modo, la decisión pasará a la instancia del Concejo Deliberante donde sería importante que las dos terceras partes decidieran con todos los elementos a su alcance sobre el destino de éste proyecto (expediente, estudio de impacto ambiental, contratos, investigaciones científicas, entre otras).

En este sentido, el Concejo Deliberante, es el espacio donde están los representantes de pueblo de Tandil y tiene una importancia decisiva en la instalación o no de la planta energética. Porque la radicación definitiva, es responsabilidad del Municipio.

Además se puede cumplir con todos los requisitos administrativos, pero sí la actividad afecta la salud de la población, los poderes locales están en todo su derecho de rechazar su instalación.

Reflexiones finales:

La ciudadanía tandilense, es consciente y sabe muy bien que, cuando se habla de ambiente se focaliza en una gestión y administración eficiente y racional de los recursos naturales, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de la población sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

La gente quiere que las autoridades trabajen no en el corto plazo sino pensando en el proyecto de un parque eólico, fuente de energía renovable que no contamina y es inagotable. La energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Además, de no generar residuos ni contaminación del agua.

La instalación de una central energética no debe ser la decisión de los funcionarios de turno, sino del colectivo. Así como se convoca a las escuelas para que difundan el “Tandil te quiero limpia”, cuestión fundamental para formar ciudadanos responsables, también debe convocarse a la ciudadanía para opinar sobre esta cuestión que hace al ambiente sano para todos los tandilenses finaliza el documento que suscribe el profesor Ferrer.

Comentarios

Comentarios