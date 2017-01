Javier González Fraga aseguró que el Nación debe ser el banco de las pymes

El designado presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó hoy

que la entidad “debe ser el banco de las pymes: agropecuarios, industriales

y tecnológicas; no hay que diferenciar” y definió que “el gradualismo es

conveniente, ético y posible por las posibilidades de endeudamiento”.

“Es conocida mi vocación por las pymes, las economías regionales. El Nación

debe ser el banco de las pymes: agropecuarios, industriales y tecnológicas;

no hay que diferenciar”, destacó González Fraga, quien mencionó que se

debería regular la intermediación financiera y “eliminar impuestos

distorsivos como de los de créditos y débitos”.

El economista admitió que “preocupa la falta de reacción de la inversión y

hay que trabajar para impulsarla, ya que es la respuesta que pondría a la

economía en funcionamiento: ya no se puede estimular el consumo porque

genera mas estancamiento; hay que convencer a los empresarios que es

momento de invertir”.

“No hay sustituto a bajar la inflación y es necesario acompañar el esfuerzo

del Banco Central para que baje”, agregó el ex banquero central en diálogo

con radio Mitre, tras destacar que “hay un compromiso con la reducción de

impuestos y, salvo en lo fiscal, lo que se ha hecho no tiene nada de

gradualista en muchas cosas, como la salida del cepo cambiario, el acuerdo

con los holdouts y el blanqueo de capitales”.

El flamante funcionario destacó que “mantendrá el mismo equipo” del

saliente Carlos Melconián “porque está en el camino correcto” y estimó que

se debería “multiplicar por seis el sistema financiero” para estar acorde a

los países de la región.

“El acuerdo en Vaca Muerta significa miles de millones de inversión

adicional por año, replicado en otras actividades generará un país

competitivo y esa es la alternativa a la reducción de salarios: aumentar la

productividad”, consideró.

Por último, el próximo titular del Nación expresó, respecto de Mauricio

Macri, que le “entusiasma ver un presidente y un equipo que apunta a las

cosas correctas, más allá de las conveniencias de corto plazo”.

