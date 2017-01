Mauricio Macri confirmó que impulsará un nuevo Código Penal Juvenil y controles migratorios más duros

“Creo que son cosas razonables que otros países ya tienen”, aseguró el jefe de Estado en conferencia de prensa. Y agregó: “La solución que se le encontró al caso de Brian (Aguinaco) nos dejó con un sabor amargo”

El presidente Mauricio Macri confirmó en una conferencia de prensa que en los próximos días impulsará el debate de un nuevo Código Penal Juvenil y de controles migratorios más duros. “Creo que son cosas razonables que otros países ya tienen”, analizó.

“Tenemos que encontrar una solución. A mí, con lo que pasó con Brian (Aguinaco) y la solución que se le encontró, que seguramente era la posible, nos dejó con un sabor amargo a todos. Eso nos obliga a encontrar otras soluciones, otras herramientas”, declaró el jefe de Estado.

Consultado durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, analizó que “la primera preocupación que nos tiene que vincular es cuidar a todos los argentinos, cuidarnos a nosotros mismos, porque hemos sufrido el avance sistemático del delito y la violencia, que nos obliga a encontrar las mejores soluciones”.

En relación a la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad, Macri recordó que ayer “hubo otro caso desafortunado, donde mataron a un abuelo”. “Eso nos obliga a encontrar otras herramientas; no somos innovadores, el mundo ya avanzó hace rato en tener códigos penales juveniles; hay que evitar este avance de los niños como herramientas del crimen”.

Por otro lado, también se refirió a los controles más estrictos que el Gobierno busca impulsar en las fronteras. “Soy hijo de inmigrante, todos lo somos, y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar (al país), pero también por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir; necesitamos articular con los demás países, actuar de manera preventiva”.

En este sentido, el mandatario consideró que en el país no había controles en la frontera, y agregó: “Si alguno de los que vino nosotros lo condenamos, no podemos tardar 8 años en que ese trámite se termine (y poder expulsarlo), necesitamos herramientas para que lo hagamos en una semana; eso hace a la seguridad, a las cosas que suceden todos los días en la Argentina”.

