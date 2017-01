FpV: Concejales y consejeros escolares denuncian “destrucción de escuelas técnicas y agrarias”

Bajo el título “Talento Argentino a medida de los Amigos del Poder”, los concejales Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez y María Eugenia Poumé, junto a los consejeros escolares Martín Keegan y Facundo La Banca, emitieron un comunicado, detallando la situación generada por el programa “Nuestra Escuela”.

“El jueves 29 de diciembre, al finalizar la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, desde el bloque del FPV-PJ, manifestamos nuestro repudio al despido de 400 trabajadores docentes y el riesgo laboral de otros 3000, los cuales tienen a su cargo los Postítulos del Programa ‘Nuestra Escuela’, como muestra de otro claro retroceso para la Educación Pública y para el Sistema de Formación Docente en la Argentina”, recordó el documento emitido por los dirigentes kirchneristas.

Añadieron que “el Programa en la actualidad alcanza a más de 200.000 docentes en todo el país y esta medida gubernamental es una franca vulneración de los derechos de los docentes que se inscribieron en el marco de las condiciones garantizadas por el plan nacional de formación permanente y gratuita. Un logro de las organizaciones sindicales alcanzado en la paritaria nacional del año 2013 y que se continuara hasta la actualidad en el camino de la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as de la educación y de la cualificación de las condiciones de enseñanza, como dimensión constitutiva fundamental del trabajo docente”.

“El programa garantiza equidad en la capacitación docente, ya que hace posible que accedan a él todos los trabajadores/as de todas las provincias, asegurando así, el acceso igualitario al conocimiento y el consecuente mejoramiento en proceso de enseñanza”, sostuvieron en el mismo comunicado.

En otro párrafo, advirtieron que “lamentablemente, no fue la única noticia aciaga que se hizo pública mientras el Ministro de Educación y Deporte de la Nación, Esteban Bullrich, gozaba de sus vacaciones; se conoció también el proyecto de desguazar y reemplazar el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)”.

“Este organismo creado en 2005 para definir los perfiles profesionales y el diseño curricular de la educación técnica está a punto de ser destruido y reemplazado por un nuevo ente, cuyo nombre llevaría la marca PRO: ‘Agencia Nacional de Formación de Talentos’, mediante la cual el Estado y las entidades gremiales docentes dejarían de ser determinantes a la hora de las decisiones sobre la formación de futuros técnicos en favor de cierto sector empresario, que se verá doblemente beneficiado: dejará de tener intermediarios a la hora de capacitar potenciales empleados y contará para ello con fondos estatales”, denunciaron.

“AGENCIA DE TALENTOS”

Para los ediles y consejeros del FpV, “la nueva ‘Agencia de Talentos’, absorbería la actual Dirección Nacional de Formación Profesional y la Coordinación de Terciarios Técnicos, hasta ahora dependientes del INET, que transferiría además la facultad de evaluar los planes de estudios. Y lo hará con objetivos bien distintos: mientras que en el INET tenían representación el Estado, los sindicatos y el sector privado, en una mesa tripartita que funcionó como política pública desde la sanción de la ley de Educación Técnico Profesional en 2005, la ‘Agencia de Talentos’ tendría entre otras potestades, la facultad de ’determinar los programas de formación en función de la demanda identificada’, es decir, que la formación de técnicos estará adaptada a los requerimientos corporativos”.

“Como manifestó el Secretario Gremial de Ctera, Eduardo López, ‘de concretarse esta nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas. Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación, en la que intervenían la comunidad educativa y el Estado y ahora será sólo decisión de las empresas. Cada vez está más claro que Bullrich es un gerente de recursos humanos, como se definió el mismo, que un ministro de Educación, que es lo que necesita el país’”, criticaron.

Puntualizaron en la misiva enviada a los medios de comunicación que “el INET fue creado por la Ley de Educación Técnico Profesional, sancionada en 2005 a fin de regular de funcionamiento de las instituciones de la educación técnica en todo el país. Según esa ley, el INET se llevaba el 0,2 por ciento del total del presupuesto. Para 2016, esa cifra fue de 3300 millones de pesos, casi un 4 por ciento de las partidas del Ministerio de Educación. La intención del Gobierno, sería transferir al menos dos tercios de los recursos del INET a la nueva ‘agencia de talentos’, ergo, desfinanciamiento y vaciamiento de las escuelas técnicas, agrarias, de formación profesional e institutos superiores de formación técnica”.

“Como paso previo a esta posible transferencia, Bullrich se dedicó el último año a subejecutar el presupuesto del INET, se llegó al tramo final de 2016 con apenas el 11 por ciento del presupuesto ejecutado. También hubo indicios del desguace en el presupuesto 2017, en el que el organismo recibió un recorte de más de 900 millones de pesos, dejándolo por debajo del 0,2 por ciento establecido por ley, según un informe de UTE”, revelaron.

Es por lo anterior, que los Concejales y Consejeros Escolares del FPV PJ, denunciaron y rechazaron “la manipulación arbitraria y discriminadora de los recursos de la sociedad toda, a favor de los intereses empresariales, lo que implica, lisa y llanamente la desnaturalización de la educación pública, a través de la pretensa Agencia Nacional de Formación de Talentos. La educación es un derecho fundamental que protege en un marco de equidad, el acceso al conocimiento y la igualdad de oportunidades, pensada en beneficio de la comunidad toda, y no, como pretende este gobierno, al servicio corporativo de unos pocos”.

“No a la desguace del INET. No a la mercantilización de la escuela pública. No a la pérdida de derechos de alumnos y docentes”, reclamaron finalmente.

