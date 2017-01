Suteba denuncian que Vidal les descontó el 10 % del salario a los docentes

El sindicato Suteba denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal “se quedó con el el 10 % del salario de 350.000 docentes” al no depositar el FONID, dinero que envía Nación hace años y que es producto de una larga lucha encarnada en la Carpa Blanca, “gesta que logró la Ley que lo regula”, explicó Roberto Baradel, secretario general del gremio.

A pesar de todos los marcos legales que resguardan los derechos de los trabajadores de la Educación, el Gobierno Provincial “actúa de facto y sigue fustigando al sector, desoyendo reclamos y metiéndole la mano en el bolsillo a los maestros”, añadieron.

Esto se suma al descuento “ilegal” realizado en el aguinaldo, donde se retuvo Impuesto a las Ganancias contra el decreto firmado por el propio Gobierno, además de miles de profesores de los Programas Socioeducativos que hace meses no cobran su salario”, señaló Suteba.

Baradel indicó que “la gobernadora tiene que saber que así no se procede, que no puede seguir quedándose con la plata de los docentes, que de este modo lo único que logra es apagar el fuego con kerosen. Terminamos un año totalmente ignorados en nuestros reclamos, iniciamos un año con un robo en nuestro salario. El Gobierno decide profundizar el conflicto y es el único responsable del riesgo de inicio del ciclo lectivo”.

Paralelamente exigieron que de cara a la sociedad Vidal “deje de castigar a los docentes, cumpla con su responsabilidad como funcionaria pública y devuelva el dinero que les sacó a los 350.000 docentes bonaerenses en forma inmediata”.

Además, Baradel le envió una carta documento al Ejecutivo provincial “intimando a que abone de forma inmediata lo descontado en el salario docente y notificando de acciones directas frente a tal vulneración de derechos”.

