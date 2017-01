Masiva movilización en Sierras Bayas por crimen de una abuela

Una mujer de 73 años fue encontrada asesinada a golpes en su casa del

partido bonaerense de Olavarría y los investigadores no descartaban la

hipótesis del robo, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de María Elena Vigneau, cuyo cuerpo fue hallado anoche por su hijo

en una vivienda ubicada en la calle Hernández 1811, del barrio Villa

Arrieta, de la localidad de Sierras Bayas, situada a unos 355 kilómetros de

Capital Federal.

Este es el segundo crimen que se cometió en esta localidad de Olavarría en

los últimos dos meses, por lo que los vecinos se manifestaron preocupados y

anunciaron la realización de una marcha esta noche, en la plaza central del

municipio, para expresar su protesta.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la víctima apareció tirada en el

baño del inmueble, por lo que su hijo llamó al número de emergencias 911.

Al llegar al lugar, personal de la subcomisaría de Sierras Bayas constató

que la mujer estaba muerta y que sufrió varios golpes en el cuerpo.

Efectivos de Policía Científica realizaban los peritajes correspondiente en

busca de rastros o huellas del homicida.

Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, incluso la del intento

de robo, y aguardaban el resultado de la autopsia para determinar

fehacientemente las causas de la muerte.

El hecho es investigado por la fiscal Paula Serrano, a cargo de la Unidad

Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada en Olavarría, Departamento

Judicial Azul, quien se hizo presente en la escena del crimen acompañada

por el Jefe Departamental de Azul, Fabián Ariel Alvarado.

Fuentes de la investigación adelantaron que si bien no se descarta ninguna

hipótesis, la línea más fuerte de la pesquisa esta relacionada a un “robo

al voleo”.

Este es el segundo crimen cometido en Sierra Bayas en los últimos dos

meses, ya que en los primeros días de noviembre pasado Carlos Miguel Leal,

de 85 años, fue encontrado en el interior de su vivienda gravemente herido

a golpes por un familiar e internado de inmediato en el Hospital Municipal

“Dr. Héctor Cura”, donde falleció días después.

A causa de ambos hechos los vecinos de Sierras Bayas se manifestaron

“preocupados”, ya que la mayoría de los habitantes son personas de avanzada

edad que están acostumbradas a vivir en un lugar donde se “conocen todos” y

donde “siempre tuvieron una vida tranquila” y ahora, tras estos hechos,

“están asustadas”

En declaraciones a la prensa local los vecinos se quejaron por el escaso

control policial en la zona, donde, aseguraron, hay solamente “un móvil y

pocos oficiales”, lo que aumentó la inseguridad desde hace algún tiempo.

Los vecinos comentaron que tienen alguna sospecha de quienes pudieron ser

los autores del crimen, pero prefieren que se encargue la justicia de

resolverlo, y contaron que se comunicaron entre ellos por las redes

sociales y se convocaron para realizar una marchar este mismo martes, a las

las 20, en la Plaza Central de Sierras Bayas, bajo la consigna “Basta de

Violencia”.

Los organizadores anunciaron que en la marcha le van a pedir al intendente

que dé explicaciones de los hechos sucedidos ya que “no se informa de los

robos que hay” y de las medidas que se van a tomar para evitar nuevos

casos.

Entre otras medidas, los habitantes de la zona reclaman la presencia de más

patrulleros en las calles, para que “cuando se los llama por algo no tarden

más de 20 minutos porque están ocupados en los campos”.

