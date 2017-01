Autoridad de La Pampa considera que “la desinformación de Bergman es lamentable”

El subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Alexis Benini, dijo hoy

que “la desinformación de Sergio Bergman es lamentable” luego de que el

ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable culpara del incendio que

arrasó más de 1.500.000 hectáreas de tierras a “la impericia y negligencia

de las autoridades” de la provincia.

“Su desinformación es lamentable y lo que ha dicho es un agravio. Estamos

hace 20 días luchando con el fuego y él vino recién hace cinco días cuando

llevábamos unas 700 mil hectáreas quemadas”, indicó Benini en declaraciones

a Radio 10.

Bergman dijo el martes en diálogo con la radio de la Ciudad que “si bien

ahora el fuego está contenido, no hay dudas respecto de la negligencia e

impericia de las autoridades de La Pampa, a diferencia de lo sucedido en

Río Negro y la Provincia de Buenos Aires”, donde también se produjeron

incendios.

“No podemos dejar de esclarecer que la responsabilidad primaria es de la

provincia, que no actuó en tiempo ni en forma”, agregó el ministro.

Benini sostuvo hoy que los dichos de Bergman “son una falta de respeto” a

las autoridades pampeanas e insistió con que el titular de la cartera de

Ambiente “está muy mal informado”.

“Salió a decir que gracias a Dios no hubieron víctimas humanas y sí señor

ministro que las hubo; hubo pérdidas humanas por siniestros viales

originados por el humo. Estaría bueno que venga a informarse y después

hable”, apuntó el funcionario pampeano.

“Es una falta de respeto al gobernador que está hace más de un mes

trabajando en este tema y en esta situación de urgencia esperábamos la

misma actitud conciliadora de cuando vino días atrás, que nos dio a

entender que había buena voluntad y con estas declaraciones entendemos que

no es así”, puntualizó el subsecretario de Asuntos Agrarios pampeano.

