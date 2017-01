Simone Bolelli en plena recuperación apunta a su regreso al circuito mundial

El tenista italiano sufrió una seria lesión el año pasado y tuvo que ser operado de su rodilla. La recuperación le llevo varios meses y hoy se encuentra entrenando en nuestra ciudad, bajo las órdenes del entrenador Eduardo Infantino, pensando en la serie de Copa Davis que Italia jugará ante Argentina, en febrero próximo.

Lentamente el trabajo que llevan adelante Eduardo Infantino y el profesor Juan “Pupi” Fernández va dando sus frutos, ya que Simone Bolelli ya puede hacer tenis con una mayor intensidad en las canchas del club Independiente que lo recibieron hace casi dos semanas.

El tenista italiano, ex 36 del ranking mundial y ganador del Abierto de Australia en 2015, en dobles junto a Fabio Fognini busca tener una buena pretemporada que le permita jugar la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

La segunda semana de entrenamiento va llegando a su final y gracias a un buen desempeño de su equipo de trabajo, el deportista de 31 años es optimista en poder volver a encontrar su nivel para lograr una cierta regularidad luego de una prolongada inactividad.

Cabe recordar que durante las últimas jornadas el italiano, semifinalista de Copa Davis en 2014, pudo practicar junto al tandilense Alejo Prado, jugador que hoy hace de sparring del europeo pero que también suele entrenarse con Juan Martín Del Potro y Juan Mónaco, cuando hacen las respectivas pretemporadas en Tandil.

Después de una soleada tarde, tras un intenso entrenamiento con Alejo Prado, con mucha amabilidad Simone Bolelli se tomó unos minutos para conversar con LA VOZ. La idea era hablar sobre esta nueva experiencia en Tandil, su recuperación, la pretemporada, la serie de Copa Davis y lo conseguido por Argentina, en Croacia en noviembre pasado.

“En Italia en esta época del año hace mucho frío como para poder entrenar y quizás es más complicado para empezar a moverme. Hasta hace dos o tres semanas atrás no me encontraba bien pero hoy ya estoy bastante mejor y puedo jugar algunos puntos. Me falta confianza pero seguramente la iré tomando en estas semanas”, empezó diciendo el jugador que podría ser uno de los doblistas del equipo italiano cuando visiten a Argentina por la primera rueda de la Copa Davis.

¿De qué manera se dio la posibilidad de venir a Tandil y como se siente en estas dos semanas que lleva entrenando?

La gente aquí es muy cordial y la verdad la estoy pasando muy bien. Tengo buenos lugares para entrenar y la gente me hace sentir muy bien. Ya pude degustar de varios asados y la muy buena comida argentina. La chance se dio hablando con Eduardo (Infantino) y teniendo en cuenta que hace algunos años ya había venido a entrenar y me sentí muy a gusto.

Está entrenando en el club donde se formaron Zabaleta, Mónaco, Junqueira, González y Del Potro, ¿qué trato ha tenido usted con ellos a lo largo de su extensa carrera profesional?

Me llevo bien con todos ellos, son muy buen gente y muy simpáticos. Quizás con Zabaleta no he tenido mucho trato debido a que es más grande que yo. Igualmente con Delpo y Pico tengo una muy buena relación.

Teniendo en cuenta que viene de varios meses de inactividad, ¿cuáles son los objetivos que se propone para el futuro cercano?

La idea es recuperarme lo mejor que pueda para afrontar el dobles de Copa Davis, ya que no tendría que moverme demasiado y podría llegar bastante bien. Luego jugaré torneos de Buenos Aires, San Pablo y algún Challenger.

Dentro de un mes Italia jugará en Buenos Aires por Copa Davis, ¿cuáles cree que son las posibilidades que tienen ante un rival que no contará con Juan Martín Del Potro?

Al no jugar Delpo creo que todo es muy parejo porque nuestro equipo tiene muy buenos singlistas para afrontar la serie. Serán partidos muy duros pero creo que al no jugar Del Potro, las posibilidades son de un 50% por lado.

¿Cuál es el principal objetivo al que aspira para esta temporada?

Me gustaría poder estar sano pero es algo complicado debido a que en 2013 me operé la muñeca y el año pasado la rodilla. Me gustaría jugar varios años más pero necesitaré estar sano para poder afrontar sin mayores problemas el circuito.

LA FORMACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO DE TRABAJO

Durante estas dos semanas que el tenista lleva entrenando en nuestra ciudad, Eduardo Infantino fue su entrenador y Juan “Pupi” Fernández el encargado de comandar la parte física. Es muy probable que durante esta temporada, las personas mencionadas anteriormente acompañen al ex 36 del mundo. Sobre el tema, Bolelli manifestó que “seguramente vamos a seguir trabajando con ellos y tendremos la posibilidad de venir más seguido por acá”.

LA CONSAGRACIÓN ARGENTINA EN COPA DAVIS

El tenista, integrante en varias series del equipo italiano, también se refirió a la conquista Argentina y señaló que “la verdad que me sorprendió la final con Croacia y no pensé que la ganarían. Lo que hizo Delpo fue maravilloso, ganando partidos muy importantes en distintas series. Argentino supo armar un muy buen equipo”.

Comentarios

Comentarios