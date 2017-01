Periodista asegura que hay otras capturas de pantalla que comprometen a Alejandro Rossi

La periodista Noelia Sosa expresó su indignación por la situación de acoso vía Twitter perpetrada por el funcionario tandilense Alejandro Rossi, informada en la víspera por LA VOZ y dijo en declaraciones al programa “Cada Mañana”, de AM 1560, que otras mujeres habrían recibido mensajes sugerentes por parte del dirigente serrano.

Por otro lado, el titular de la Agencia de Planificación del Ministerio del Interior fue apartado de su cargo. Aunque la trabajadora de prensa espera ver las notificaciones oficiales del sumario interno para constatar la decisión.

La corresponsal de Continental Mar del Plata señaló que en junio del año pasado “me sorprendió lo cortés que era esta persona, y en Twitter le di el follow, que es la última instancia para chatear a través de la red social. Siempre me limité a agradecer, sobre todo tratándose de un funcionario”.

Añadió que “nunca le hice una nota, no lo conocía, y me mandaba un mensaje por mes. Nunca tuve su número de teléfono. Yo le respondía sólo por cortesía. A veces no le contestaba y no conforme con eso me seguía escribiendo, felicitándome por los tweets, deseando un gran mes de agosto, me preguntaba qué tal tus cosas, cómo estás, me empezó a llamar la atención, no entendía su insistencia, hasta se lo comenté a mis compañeros”.

Sosa aseveró que el último mensaje “me descolocó totalmente”, dijo sobre el “franeleo esas calientes tetas”, disparador del escándalo.

La comunicadora deslizó que “me quedé atónita”, y refirió que Rossi inmediatamente intentó retractarse al aclarar: “perdón, ese mensaje no es de mi autoría. Te pido mil disculpas, que vergüenza”.

La entrevistada se puso en contacto con el equipo de Prensa del Ministerio del Interior que “tuvieron la mejor predisposición” para con la denuncia.

Al mediatizarse el caso, Sosa recibió otras capturas de pantalla enviadas por mujeres que habrían recibido mensajes análogos. “Hola bombón que linda que estas, ahora que hablo con vos me siento mucho mejor”, le habría escrito Rossi a una joven que se comunicó con la periodista.

El tandilense es funcionario de carrera y fue nombrado durante el Gobierno de Daniel Scioli.

“En estas épocas donde se visibiliza la violencia contra las mujeres es nuestro deber sacar a la luz estos casos. Espero el comunicado formal en cuanto a la suspensión del funcionario”, expuso Sosa.

Comentarios

Comentarios