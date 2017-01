Camaño rechazó la invitación de Magario para que Massa vuelva al PJ: “Nosotros no estamos en liquidación”

La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador (FR), Graciela Camaño,

aseguró hoy que competirán en el 2017 con su propia fuerza política, y dejó

claro que su espacio no está “de liquidación” como para que lo inviten a

participar de otros partidos políticos.

“Nosotros no estamos en liquidación, ni en traslado, ni en nada que se le

parezca. Le agradecemos la invitación pero no fue más que una suerte de

expresión personal, nada más que eso”, dijo Camaño a radio Diez al ser

consultada por la invitación de la intendenta de La Matanza, la

justicialista Verónica Magario, que dijo que a Sergio Massa lo estaban

esperando “con los brazos abiertos” si quería volver al peronismo.

Agregó que el Justicialismo forma con el Frente Renovador “una fuerza

política”, que se construyó durante el 2013, “disconformes con las

decisiones que tomaba el Partido Justicialista”, y dejó claro que con su

fuerza política van a competir en el 2017

“Agradecemos la invitación del PJ, pero en las elecciones legislativas

vamos a competir con nuestra propia fuerza política”, dijo.

Respecto de la visita que le hizo el ex jefe de gabinete y miembro de su

espacio político, Alberto Fernández, a la dirigente social Milagro Sala,

detenida en la provincia de Jujuy, Camaño explicó que “no hay ninguna

sociedad política” con él y que su acción fue “a título personal”.

“La visita de Alberto Fernández es a título personal”, dijo, y asumió que

el Frente Renovador “institucionalmente forma parte del gobierno de Jujuy”,

y que incluso el vicegobernador Carlos Haquim “forma parte” de su espacio

político.

Camaño dijo también que “a la Justicia hay que dejarla actuar”, y que

valoraba el federalismo, que había permitido que Sala sea juzgada “en la

provincia que corresponde”.

La diputada consideró asimismo que no compartía la idea de criticar la

Justicia, y afirmó que para hacerlo, es necesario “tomar cabal conocimiento

de las causas”.

Sobre los cambios en el ministerio de Hacienda, Camaño interpretó que se

generaron a partir de un “reconocimiento de errores de parte del Gobierno”,

y expresó su deseo de que el desdoblamiento de esa cartera en dos

ministerios “lo haga acertar” en sus políticas.

Comentarios

Comentarios